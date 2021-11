Bătăi continue și abuzuri sexuale extreme, asta spun unii deținuți că se întâmplă în închisorile din Rusia. Activiştii pentru drepturile omului au publicat dovezi în acest sens și afirmă autoritățile trebuie să-și asume responsabilitatea. Un centru de corecție din orașul Saratov a intrat în atenţia activiştilor care acuză oficialitățile că închid ochii la ceea ce se întâmplă acolo. Și, precizează ei, abuzurile nu se limitează doar la acel centru. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Amintirile îi revin lui Ruslan Vahapov de fiecare dată când trece pe lângă aceste ziduri. A fost închis în centrul corecțional din Iaroslavl, un oraș rusesc de pe Volga, la aproximativ 300 de kilometri de Moscova. A fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare pentru tratament indecent față de minori, acuzaţie pe care a negat-o mereu. Bărbatul susține că timpul petrecut după gratii a fost plin de violență și umilinţe.

„În 2012, am fost adus aici în arest preventiv. Fereastra mea era acolo. Eram nefericit, a fost greu din punct de vedere psihic”, își începe povestea fostul deținut Ruslan Vahapov. Spune, însă, că perioada de detenție a fost nimic comparativ cu ceea ce avea să urmeze.

Fost deținut: „Am fost lovit pe spate, în zona rinichilor”

„În primele șase sau șapte luni, nimeni nu s-a atins de mine. Dar mai târziu, când am fost mutat în centrul de corecție, am fost bătut la doar zece minute de la sosire. Am ținut de guler și lovit cu bastonul. Am fost lovit pe spate, în zona rinichilor... O dată, de două ori, de zece ori. Asta s-a întâmplat imediat ce am coborât din mașina de poliție. Tratamentele de genul ăsta sunt o practică obișnuită în aproape toate instituțiile de corecție”, susține Ruslan Vahapov.

Bărbatul arată chiar un filmuleț cu urmele lăsate pe corpul său de toate aceste bătăi. O vede ca pe o dovadă a utilizării sistematice a violenței în închisoare.

„Ei fac asta ca să te umilească, să-ţi arate că din punctul lor de vedere nu reprezinţi nimic. Absolut nimic. Vor să-ţi demonstreze că îți pot călca drepturile în picioare. Pentru ei, nu ești o ființă umană, ci un animal”, relatează fostul deținut.

Apar dovezi ale abuzurilor

E foarte posibil ca momentele prin care a trecut Ruslan să nu fie un caz izolat. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, aceste videoclipuri și fotografii sunt o dovadă a presupuselor violențe și abuzuri sexuale de la închisoarea Saratov, din sudul Rusiei.

Un fost deţinut a trimis un material către organizația pentru drepturile omului Gulagu.net. Tehnician IT, el ar fi lucrat ca programator în închisoarea Saratov. În acest fel a obținut acces la fotografii, videoclipuri și documente.

Pentru avocata Snejana Muntian, înregistrările nu reprezintă o surpriză. Ea lucrează de ani buni cu deținuții din Saratov. Snejana spune că este foarte greu să-i ajuţi pe deținuți, pentru că se tem de urmările pe care le-ar avea lupta împotriva sistemului.

„Când am venit prima oară aici, un tânăr mi-a spus în detaliu ce a păţit, mi-a şoptit totul. A notat unele lucruri pe hârtie. Am rămas șocată. Dar când nu a mai vrut să-i fie anchetat cazul, nu m-am putut abţine şi am izbucnit în plâns. Mi-am dat seama că nu pot face nimic”, povestește avocata.

Potrivit ONG-ului Gulagu.net, există cel puțin 200 de cazuri documentate de abuz în diferite centre de detenţie din Rusia. Se spune că există camere speciale de tortură, iar uneori abuzurile sunt înregistrate. Se vorbeşte de un sistem inuman creat în interiorul sistemului de justiție.

Cum au reacționat autoritățile

Scandalul de la Saratov pare să fi fost suficient pentru a declanşa un răspuns rapid din partea Moscovei. În prezent, sunt în curs de desfășurare șapte investigații, conduse de autorități federale.

„Sper cu adevărat că atenția presei va face ca acest loc, această rădăcină a răului, să fie distrus, până în măsura în care deținuții se vor simţi suficient de încrezători ca să vorbească deschis despre asta”, spune avocata Snejana Muntian.

Ministerul Justiţiei nu a răspuns la întrebările Deutsche Welle legate de acuzațiile de tortură de la centrul Saratov.

Kremlinul, în schimb, a reacționat în presa rusă. Oficialii spun că președintele Vladimir Putin a fost informat despre acuzații și a cerut ca justiția să le examineze cu atenție.

Dar fostul deținut Ruslan Vahapov rămâne sceptic. El crede că autoritățile au reacţionat mult prea blând. Până acum, prea puțini responsabili din centrele de corecţie au fost suspendați din funcție.

„Această folosire a forţei împotriva deţinuţilor, împotriva propriilor cetăţeni, e ceva obişnuit în sistemul nostru corecţional. Se poate schimba doar dacă statul doreşte asta, dar putregaiul începe de sus. Statul nu va schimba nimic, e mulțumit de cum decurg lucrurile”, este de părere Ruslan Vahapov.

Pretinsele acte de tortură de la Saratov par să se fi oprit deocamdată. Dar nimeni nu știe dacă abuzuri similare vor fi descoperite în curând în altă zonă a Rusiei.