"Rușii ne așteptau. Au distrus drumurile metodic". Soldații ucraineni descriu lupta sângeroasă pentru Staromaiorske

Cucerirea localităţii Staromaiorske, din sud-vestul regiunii Doneţk, permite Ucrainei să se apropie de a doua linie a defensivei ruse de care va trebui să treacă pentru a-şi putea continua înaintarea spre portul ocupat Berdiansk. Însă chiar dacă a fost unul dintre cele mai mari succese de pe front ale Ucrainei, lupta pentru Staromaiorske a fost mai dură și mai sângeroasă decât și-ar fi închipuit soldații Kievului, potrivit Reuters.

"Rușii ne așteptau", a relatat Bulat, un soldat de 29 de ani care a participat la operațiunea de eliberare.

Sincronizarea a fost greșită. Mulți oameni au murit, pentru că planurile au dat greș, iar inamicul era foarte bine pregătit, spun trupele care au luptat la Staromaiorske și au reușit să recucerească satul ajuns o ruină.

"Au tras în noi cu rachete antitanc și lansatoare de grenade. Vehiculul meu a trecut peste o mină antitanc, dar totul a fost în regulă, pentru că a parat lovitura și toată lumea a rămas în viață. Am coborât din acesta și am fugit spre un adăpost. Pentru că cel mai important este să găsești un adăpost și apoi să mergi mai departe", a mai povestit tânărul.

Poveștile de la Staromaiorske arată de ce una dintre cele mai îndrăznețe contraofensive ucrainene s-a dovedit mai degrabă o luptă lentă și mult mai sângeroasă decât a fost anticipat.

"Am plănuit ca operațiunea să dureze două zile. Dar, din diverse motive, nu am putut intra în localitate pe întuneric, atunci când am stabilit inițial. Așa că am intrat mai târziu și am ratat momentul potrivit", a mai precizat Bulat.

De ce contraofensiva este lentă

Deși armata Ucrainei dispune de mai multe echipamente militare și este mult mai bine pregătită în comparație cu debutul războiului, contraofensiva este lentă. Însă Kievul susține că trupele sale au încetinit ritmul pentru a evita numărul mare de victime. Totodată, rușii au avut la dispoziție luni de zile pentru a-și pregăti apărarea, iar ucrainenii încă nu dispun de superioritatea aeriană la care aliații NATO se așteaptă.

Apărarea rusă a creat "zone prestabilite" anticipând atacul, a declarat Dub, un pușcaș marin ucrainean de 24 de ani.

"Au distrus metodic drumurile. Au făcut gropi care au împiedicat intrarea și ieșirea din sat, chiar și pe vreme bună. Chiar și mersul pe jos era destul de dificil. Nu se puteau folosi lanterne noaptea, însă tot trebuia să avansăm", a spus militarul ucrainean.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un alt soldat, supranumit Pikachu, a declarat că oamenii din unitatea sa "au făcut tot ce au putut. Am reușit".

"Descinderea nu a fost grozavă", a recunoscut soldatul ucrainean. "Am înaintat încet, dar sigur. Se trăgea, totul zbura. A fost înfricoșător, dar am înaintat. Nimeni nu a cedat. Toată lumea a făcut o treabă excelentă", a explicat acesta.

"Dar mulți dintre cei care s-au dus (la Staromaiorske - n.red.) nu se vor mai întoarce vreodată acasă", a conchis el.

«E clar că forţele ucrainene reuşesc să avanseze»

Cucerirea localității Staromaiorske, situată în sud-vestul regiunii Doneţk, permite Ucrainei să se apropie de a doua linie a defensivei ruse, de care va trebui să treacă pentru a-şi putea continua înaintarea spre portul ocupat Berdiansk, potrivit expertului militar ucrainean Serghei Grabski.

"Este prea devreme pentru a sărbători aceasta ca pe un mare succes, dar (cucerirea localităţii - n.red.) arată în mod clar că forţele ucrainene reuşesc să avanseze în condiţii foarte dificile", a mai declarat pentru EFE colonelul ucrainean în rezervă.

Recuperarea Staromaiorske permite Ucrainei să-şi îmbunătăţească poziţia tactică în această zonă a frontului şi va ajuta forţele Kievului să-şi «extindă acţiunile ofensive pentru a se apropia mai întâi şi apoi a distruge a doua linie de apărare rusă», a mai explicat acesta.

Editor : Andreea Smerea