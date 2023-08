În Hawaii situația se înrăutățește pe zi ce trece din cauza incendiilor de vegetație care ard necontrolat. Oamenii, care încearcă să se salveze, povestesc că este „Iadul pe pământ”, transmite Sky News.

La Liceul Maui, orele de curs au fost suspendate, iar holurile sunt în schimb înțesate de oameni care au fost evacuați pentru a scăpa de cel mai grav incendiu de vegetație care a afectat SUA în ultimii ani

Sala de sport a devenit un adăpost, cu familii înghesuite în colțuri sub plapume și paturi de campanie instalate în locul unde ar fi fost de obicei terenul de sport.

În spatele clădirii, voluntarii servesc tocană hawaiană și orez din tăvi uriașe de argint. Băncile sunt aranjate în jurul unui ecran mare pe care rulează știrile locale, documentând numărul tot mai mare de decese.

Majoritatea oamenilor de aici sunt fie turiști, fie localnici din orașul Lahaina, care a fost distrus de incendiul care a devastat Maui marți.

Ydriss Nouara și vecinul său Damon McDonough au sărit în ocean pentru a scăpa de flăcările care au cuprins Lahaina. Au petrecut trei ore agățați de un dig înainte de a fi salvați de o barcă a Pazei de Coastă.

„Este Iadul pe pământ”

„A fost un iad. Iadul pe pământ, cu adevărat”, spune Ydriss.

Cei doi își părăsiseră amândoi casele din centrul orașului Lahaina când incendiile care erau vizibile pe creasta dealului au început să se extindă rapid în direcția lor, accelerate de vânturile unui uragan.

„Era după-amiază, dar cerul era negru din cauza fumului”, spune Damon. Amândoi s-au îndreptat spre zona portuară a orașului, crezând că acolo vor fi în siguranță.

„Tot auzeam explozii și țipete de parcă eram într-un film de groază. Auzeam oameni care vomitau, nu știam unde sunt. Am sunat la poliție și mi-au spus că nu pot ajunge la noi. Fumul era tot negru și am sunat din nou la poliție, iar ei au spus că nu pot veni, iar a treia oară au spus că trebuie să intrăm în apă. Iar eu am spus „Vreți să sărim în apă pe timp de uragan? E negru, știi?”. Dar nu am avut de ales,era ori asta, ori să ardem”, spune Ydriss.

Damon, un veteran al Armatei care s-a mutat în Maui din California, spune că el crede că a fost un miracol că au supraviețuit.

Atât Damon, cât și Ydriss și-au pierdut casele și bunurile în urma incendiului. Cei mai mulți oameni din adăposturi au doar o mică geantă cu bunuri.

