Serena Williams și-a anunțat retragerea din tenis. „E cel mai greu lucru pe care mi l-am putut imagina vreodată”

Legendara jucătoare americană de tenis Serena Williams, în vârstă de 40 ani, a declarat marţi că numărătoarea inversă în ceea ce priveşte retragerea sa din activitatea competiţională a început, scrie AFP.

Serena Williams a declarat că va încerca să câștige US Open, ultimul turneu de Grand Slam la care va participa, însă după acesta este timpul să meargă „într-o altă direcție” Jucătoarea americană de tenis a făcut anunţul pe conturile sale din online, unde a distribuit un interviu acordat revistei Vogue.

„Vine un moment în viață când trebuie să ne hotărâm să mergem într-o altă direcție. Acea perioadă este întotdeauna grea când iubești ceva atât de mult. Doamne, îmi place tenisul. Dar acum, numărătoarea inversă a început. Trebuie să mă concentrez pe a fi mamă, pe obiectivele mele spirituale și, în sfârșit, să descopăr o Serena diferită, dar incitantă. Voi savura aceste câteva săptămâni”, a spus jucătoarea de tenis care este deținătoare a nu mai puțin de 23 de titluri de Mare Şlem.

„Presupun că este o luminiţă la capătul tunelului şi mă apropii de ea. Îmi doresc foarte mult să ajung la lumină. Iubesc să joc, este grozav, dar nu o voi putea face pentru mult timp”, a mai mărturisit Serena Williams.

„E cel mai greu lucru pe care mi l-am putut imagina vreodată. Trebuie să recunosc că e timpul să merg mai departe. Este ca un subiect tabu. Apare și încep să plâng. Cred că singura persoană cu care am putut discuta despre asta este terapeutul meu”, a spus Serena pentru Vogue.

„Nu vreau să se termine, dar în același timp sunt pregătită pentru ce urmează. Îmi va lipsi acea versiunea a mea, cea care juca tenis. Și-mi veți lipsi voi”, a adăugat aceasta.

„Din păcate nu am fost pregătită pentru Wimbledonul din acest an. Și nu stiu dacă voi fi capabilă să câștig la New York. Dar voi încerca s-o fac. Și turneele premergătoare vor fi distractive”, a mai spus Serena.

„Nu mi-a plăcut niciodată cuvântul «retragere». Nu mi se pare un cuvânt modern. M-am gândit la acest lucru ca la o tranziție, dar vreau să fiu atentă la modul în care folosesc acest cuvânt, care înseamnă ceva foarte specific și important pentru o comunitate de oameni. Poate că cel mai bun cuvânt pentru a descrie ceea ce fac este evoluție. Sunt aici pentru a vă spune că evoluez, îndepărtându-mă de tenis, spre alte lucruri care sunt importante pentru mine. În urmă cu câțiva ani, am înființat discret Serena Ventures, o firmă de capital de risc. La scurt timp după aceea, mi-am întemeiat o familie. Vreau să măresc acea familie”, a adăugat jucătoarea de tenis.

Conform CNN, Serena Williams a câștigat de-a lungul carierei 23 de titluri de Grand Slam, cele mai multe din Era Open. A fost pe primul loc în clasamentul WTA timp de 319 săptămâni, dintre care 186 consecutive, și a încheiat anul pe primul loc în cinci rânduri.

În prezent locul 407 în ierarhia mondială a tenisului feminin, Serena Williams a debutat luni cu o victorie la turneul WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, învingând-o pe jucătoarea din Spania Nuria Parrizas Diaz cu 6-3, 6-4, notează Agerpres.

Aceasta a fost prima sa victorie din data de 4 iunie 2021, când se impunea în turul al treilea la Roland Garros.

