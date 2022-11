Serendipity Sapphire, cel mai mare safir din lume, nu și-a găsit cumpărător în Elveția. Va fi mutat la Dubai

Are peste 503 kilograme, este albastru și de o frumusețe uluitoare. A fost descoperit anul trecut în curtea unui om din oraşul Ratnapura din sudul Sri Lanka. "Am dat peste un specimen uriaș", avea să povesteacă apoi proprietarul uriașului safir. În acest an a fost inclus în Cartea Recordurilor drept cel mai mare agregat de safire din lume. Timp de două luni a fost expus în Elveția, dar pentru că nu s-a găsit un cumpărător, Serendipity Sapphire va fi mutat în Dubai, a anunțat Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru pietre preţioase şi bijuterii din Sri Lanka.

I se spune Serendipity Sapphire și este cel mai mare filon de safir stelat din lume. Piatra, de un albastru pal, cântăreşte 503,2 kilograme și are o valoare estimată la 100 de milioane de dolari americani, susțin experţii.

Piatra a fost descoperită anul trecut în curtea unui localnic în timp ce se săpa la o fântână. Zona este recunocută ca fiind bogată în pietre prețioase, dar la așa ceva nu se aștepta nimeni. „Persoana care săpa fântâna ne-a avertizat cu privire la niște pietre rare. Mai târziu am dat peste acest specimen uriaș”, a declarat domnul Gamage, proprietarul pietrei, pentru BBC.

Nu a vrut să-și dea numele complet sau locația din motive de securitate. Domnul Gamage, care este un comerciant de pietre prețioase din a treia generație, a informat autoritățile despre descoperire, dar a durat mai mult de un an pentru a curăța piatra de noroi și alte impurități înainte ca acestea să o poată analiza și certifica, notează BBC.

În timpul procesului de curățare, unele pietre au căzut din grup, iar experții au stabilit că sunt safire stele de înaltă calitate.

Ratnapura, care înseamnă orașul pietrelor prețioase în sinhaleză, este cunoscută drept capitala bijuteriilor din Asia de Sud. Alte pietre valoroase au fost găsite acolo în trecut.

Un oficial din Sri Lanka a precizat că filonul de safir stelat nu şi-a găsit încă un cumpărător după ce a fost transportat în Elveţia în octombrie anul trecut şi, prin urmare, s-a decis mutarea acestuia în Dubai, transmite agenţia Xinhua.

