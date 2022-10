Rușii care s-au confruntat direct cu soldații ucraineni pe front au rămas uluiți de modul în care luptă aceștia din urmă. Un militar rus rănit în bătălia pentru orașul Liman povestește cum ucrainenii continuau să înainteze sub tirul gloanțelor chiar și după ce erau loviți și spune că a rămas cu impresia că erau sub efectul drogurilor.

Jurnalistul de investigații Christo Grozev, de la site-ul Bellingcat, a publicat mesaje de pe un cont Telegram al unui veteran rus care împărtășește opinii despre război și povestește întâmplări de pe frontul din Ucraina. Într-unul dintre mesaje, un soldat care a luptat în zona orașului Liman și a fost rănit spune că a fost șocat să vadă cum înaintau ucraineni în timp ce se trăgea asupra lor și că își continuau avansul chiar dacă erau loviți de gloanțe și doborâți la pământ.

„Din pădure a ieșit un grup, aproximativ 30 de oameni, întinși într-un șir, și au înaintat spre noi, am început să trag în ei cu mitraliera și cu un lansator de grenade, toți din pozițiile noastre au început să tragă, vedeam cum îi loveau gloanțele, cădeau, dar continuau să înainteze ca nebunii. Apoi, când mulți dintre ei au fost doborâți, cei care au rămas (în picioare - n.r.) au început să se retragă. Nu știu câți am omorât, dar mulți dintre ei au căzut. După o oră, o altă grupare a ieșit din aceeași pădure, sub acoperirea vehiculelor de luptă, am început să tragem cu mortierele în ei. S-au retras din nou. Apoi au atacat din nou și m-au rănit, părerea mea e că erau drogați, pentru că îi seceram, dar continuau să înainteze”, a povestit soldatul rus, potrivit postării de pe Telegram.

Potrivit celui care deține contul Telegram, acest lucru dovedește că Volodimir Zelenski a vrut cu orice preț să cucerească orașul Liman înainte de anexarea formală a celor patru teritorii ucrainene de către Rusia.

„Povestea asta confirmă că drogatul de Zelenski a dat ordin ca Limanul sp fie cucerit cu orice preț înainte de semnarea acordului de primire de noi teritorii în Federația Rusă”, a scris veteranul rus.

