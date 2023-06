Soția șefului OceanGate este stră-strănepoata a doi dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanicul scufundat în 1912

Soția lui Stockton Rush, șeful OceanGate care se află și el pe submersibilul dispărut este stră-strănepoata a doi dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanicul care s-a scufundat în 1912. Wendy Rush a fost la rândul ei în trei expediții la epava Titanic, scrie BBC.

Wendy Rush este stră-strănepoata lui Isidor și Ida Straus, doi pasageri care au călătorit la clasa întâi pe Titanic.

Wendy Rush s-a căsătorit cu Stockton Rush în 1986. Ea este director de comunicare la OceanGate și a participat la trei expediții la epava Titanic, potrivit paginei ei de LinkedIn.

Isidor și Ida Straus au fost printre cei mai bogați pasageri ai Titanicului. Isidor și fratele său Nathan erau coproprietari ai magazinului universal Macy's.

Supraviețuitorii și-au amintit că l-au văzut pe Isidor refuzând un loc pe o barcă de salvare până când toate femeile și copiii s-au urcat. Ida, soția lui de 40 de ani, a refuzat să plece fără soțul ei. Cei doi au fost văzuți îmbrățișați în timp ce nava se scufunda.

În "Titanic", filmul din 1997 care este o adaptare fictivă a scufundării pachebotului, este o scenă în care pe un pat se vede un cuplu îmbrățișat, în timp ce nivelul apei crește în jurul lor.

Potrivit arhivelor New York Times, cadavrul lui Isidor a fost recuperat pe mare la aproximativ două săptămâni după scufundare. Rămășițele Idei nu au fost găsite niciodată.

Stockton Rush însuși se află la bordul vehicului submersibil și se numără între cele cinci persoane dispărute împreună cu vasul în Oceanul Atlantic, a confirmat OceanGate. Ceilalți pasageri de la bordul submarinului sunt afaceristul britanic Hamish Harding, miliardarul pakistanez Shahzada Dawood, fiul său Sulaiman, și scufundătorul francez Paul-Henri Nargeolet.

Imagini video cu Stockton Rush, fondatorul și directorul executiv al OceanGate Expeditions, în care spune că „a încălcat niște reguli” pentru a-și construi submersibilul au apărut pe internet, în condițiile în care operațiunea de salvare continuă într-un efort disperat de a găsi vasul dispărut în Atlantic de duminică.

Rush făcea aceste comentarii în iulie 2021, în timpul unui interviu cu vlogger-ul mexican Alan Estrada, el însuși unul dintre cei care au plătit pentru o expediție la Titanic cu submersibilul OceanGate. „Aș vrea ca lumea să-și aducă aminte de mine ca de un inovator. Cred că generalul MacArthur (n. red. - generalul american Douglas MacArthur «1880-1964») a fost cel care a spus că oamenii își aduc aminte de tine pentru regulile pe care le-ai încălcat. Eu am încălcat niște reguli ca să construiesc asta (n. red. – submersibilul Titan) și cred că le-am încălcat cu logică și inginerie de calitate – fibra de carbon și titanul – e o regulă că nu le poți folosi, ei bine au am făcut-o și le-am folosit. E vorba de a alege regulile pe care să le încalci care să aducă valoare altora și societății și este vorba de inovație. Nu despre invenții. Inovația e atunci când iei o invenție și o faci să fie acceptată la nivel larg. Faptul că ne gândim la explorarea oceanului la fel cum ne gândim la explorarea spațiului. Pentru că aici (n. red. – în ocean) este locul în care vom găsi noi forme de viață bizare. Iar viitorul speciei umane este sub apă, nu e pe Marte. Nu vom avea o bază pe Marte sau pe Lună”, spunea Rush în interviul din 2021.

Submersibilul Titan, despre care compania și șeful acesteia dădeau asigurări că este sigur, a fost proiectat și construit chiar de OceanGate și nu era nici omologat, nici aprobat de vreun organism internațional de specialitate. Chiar cei de la OceanGate recunoșteau în 2019, într-o postare pe blog, că ei se află în spatele acestei inovații și că din acest motiv le este „dificil” să obțină o certificare din partea unui organism extern de specialitate.

