260 de români au cerut ajutor pentru evacuarea de urgență din Fâșia Gaza. Este cel mai nou bilanț al autorităților de la București, în creștere față de săptămâna trecută. Jurnalista Digi24, Isabella Neagu, a reușit să ia legătura cu unul dintre ei. E vorba despre o femeie, cetățean român, care a pierdut în bombardamente toate bunurile materiale strânse într-o viață în Gaza, dar care încă îi are alături pe cei dragi - soț, fiica sa și doi nepoți minori. Dorm cu toții sub cerul liber de mai bine de o săptămână.

De teama represaliilor, a cerut să îi protejăm identitatea.

„Sunt româncă căsătorită în Fâșia Gaza. Încerc repede să explic situația noastră. Situația noastră este foarte grea, am plecat din casă, din oraș, spre sudul Fâșiei, cu fata, cu soțul, e căsătorită, cu două fetițe mici. Efectiv, dormim într-o grădină pe jos, sub cerul liber. Nu există nimic, nu există apă, nu există mâncare, nu este pâine, nu mai avem nimic. Am cerut evacuare de urgență de la ambasadă, dar vedem că nu s-a rezolvat nimic.

Încercăm, noi fiind români, având pașapoarte pe care scrie Uniunea Europeană, cred că avem acel drept, să îl folosim să fim evacuați de urgență de aici. Măcar atât să se facă pentru noi, nu cerem altceva. În fiecare zi, în fiecare secundă situația este foarte, foarte grea. Cred că în grădina asta...suntem...efectiv mi-e frică. Nu mai știu ce să zicem. Încercăm să reușim să ieșim de aici cu viață, să plecăm, de aici cu copiii, cu fata. Sperăm să ne ajutați. Suntem de o săptămână nespălați, nu am mai făcut nimic. Eram o familie normală, oameni simpli, normali, vrem o viață normală. Sunt o grămadă de copii aici. Chiar mi-e frică. Sperăm să ne ajutați”, spune femeia.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, încă o persoană cu naționalitate dublă, română și israeliană, a murit în Israel, de la atacurile Hamas din 7 octombrie. Bilanțul crește astfel la cinci.

Până la acest moment, Ambasada României la Tel Aviv și Consulatul General al României la Haifa nu au recepționat solicitări de sprijin consular privind dispariția sau decesul altor cetățeni români în Statul Israel și mențin în permanență contactul cu autoritățile israeliene. Astfel, până la acest moment, potrivit informațiilor transmise de către autoritățile israeliene, cinci persoane cu dublă cetățenie israeliano-română, cu domiciliul în Statul Israel, au decedat, și o persoană este notificată ca fiind ostatic în Fâșia Gaza”, informează Ministerul de Externe.

Editor : C.L.B.