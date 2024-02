Acționarii Boeing au dat în judecată compania, acuzând-o că a pus profitul mai presus decât siguranţa pasagerilor

Compania Boeing a fost dată în judecată de acţionari, care susţin că grupul a dat prioritate profitului în detrimentul siguranţei. Ei spun că au fost induși în eroare de Boeing cu privire la angajamentul său de a produce aeronave sigure, înainte de explozia unui panou al cabinei pasagerilor, în timpul zborului unui avion 737 MAX 9 al operatorului Alaska Airlines, pe 5 ianuarie.

În plângerea înregistrată marţi se arată că Boeing a petrecut mai mult de patru ani după accidentele din octombrie 2018 şi martie 2019, în care au murit 346 de persoane la bordul a două alte avioane MAX, asigurând investitorii că este „concentrată” pe siguranţă şi nu va sacrifica siguranţa în favoarea profitului, scrie News, preluând Reuters.

Acţionarii au afirmat că declaraţiile Boeing au fost false şi înşelătoare, deoarece au ascuns „controlul de calitate slab” de pe linia de asamblare, ceea ce a dus la inflaţia preţului acţiunilor.

Preţul acţiunilor Boeing a scăzut cu 18,9% între 5 ianuarie şi 25 ianuarie 2024, ziua după ce Comisia Federală pentru Aviaţie din SUA a interzis Boeing să extindă producţia MAX, din motive de siguranţă.

Această scădere a eliminat mai mult de 28 de miliarde de dolari din valoarea de piaţă a Boeing.

Un purtător de cuvânt al Boeing a refuzat să comenteze miercuri.

„Potenţial de a schimba practicile Boeing”

Acţiunea în instanţa federală din Alexandria, Virginia, acoperă acţionarii din perioada 23 octombrie 2019 până la 24 ianuarie 2024 şi este condusă de Trezorierul General al statului Rhode Island, James Diossa.

Printre pârâţi se numără directorul general al Boeing, Dave Calhoun, predecesorul său Dennis Muilenburg, precum şi Directorul Financiar Brian West şi predecesorul său Gregory Smith.

„Această acţiune are potenţialul de a schimba practicile Boeing pentru a proteja pasagerii şi a asigura siguranţa lor în viitor”, a declarat Diossa într-un comunicat.

Explozia de la 5 ianuarie a determinat suspendarea temporară a zborurilor a 171 de avioane MAX 9, cauzând mii de anulări de zboruri la Alaska Air Group şi United Airlines.

Nicio persoană nu a murit în incidentul în care a fost implicat avionul companiei Alaska Air Group, dar unii pasageri au dat în judecată Boeing şi compania aeriană.

Miercuri, Boeing a declarat că nu poate furniza ţinte financiare pentru întregul an din cauza incertitudinii privind avioanele sale. De asemenea, a raportat rezultate trimestriale mai bune decât se aştepta, inclusiv o pierdere de 30 de milioane de dolari, venituri de 22 de miliarde de dolari şi un flux de numerar de 3,38 miliarde de dolari.

Cazul este State of Rhode Island Office of the General Treasurer v Boeing Co et al, Tribunalul de District al SUA, Districtul de Est al Virginiei, Nr. 24-00151.

Editor : B.P.