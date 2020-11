Victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2016 a adus la Casa Albă una dintre cele mai numeroase și, în același timp, complicate familii prezidențiale: Donald Trump - magnatul dornic de atenție, Melania - a treia sa soție, fost fotomodel, și copiii din cele trei căsnicii ale lui Donald Trump. Chiar dacă nu locuiesc toți efectiv în reședința prezidențială, Casa Albă a devenit de patru ani decorul somptuos al telenovelei Trump. Presa a scris despre rivalitatea dintre prima-doamnă Melania și prima fiică, Ivanka, și despre cât de aproape a fost președintele să încalce legea nepotismului când i-a numit consilieri pe fiica și ginerele său. Există voci care susțin că Donald Trump visează chiar la o dinastie politică, dar asta înseamnă și multe intrigi, o concurență acerbă între membrii primei familii a Statelor Unite pentru atenția și aprecierea șefului suprem.

„Tuturor republicanilor, democraților, independenților, din toată națiunea aceasta, vreau să le spun: a venit vremea să fim împreună, un popor unit!” - spunea Donald Trump în 2016.

Greu de spus câți își mai amintesc această declarație a lui Donald Trump. Cel mai probabil, nici măcar el. Mai ales că în ciuda frontului unit pe care îl afișează familia Trump cu fiecare ocazie, ecuația nu este deloc simplă.

„Sunt onorat să fiu eu cel care îl duce pe Donald Trump dincolo de prag, la numărătoarea delegaților din această seară, cu 89 de delegați. Felicitări, tată! Te iubim!” - spunea cu emfază Donald Trump Jr., fiul lui Donald Trump, la Convenția Republicană din 2016.

„Sunt foarte mândru că sunt nominalizarea voastră pentru funcția de președinte al Statelor Unite”, a răspuns Donald Trump.

Cât de importantă este familia pentru Donald Trump?

„Din câte se pare, familia pare să fie extrem de importantă. Uneori, el vorbește despre genele lui superioare, despre ADN-ul lui superior, despre faptul că există ceva special în genealogia familiei Trump, ceea ce-i face superiori altora, ceea ce le-ar conferi capacitatea de a conduce și de a avea succes. Eu cred că este o interpretare dubioasă a geneticii, dar asta susține el uneori. Mult mai realist, pare să creadă că familia sa este o familie foarte unită și de aceea poate avea încredere în ei. Oricine altcineva (din cercul președintelui - n.r.) trebuie să treacă testul loialității și poate fi oricând aruncat din mers. Până acum, nu a făcut acest lucru cu rudele sale și-și vede rudele ca pe cei mai intimi dintre cele mai intime cercuri în care poate avea încredere. Și cred că se gândește la o adevărată dinastie pe care și-ar dori s-o întemeieze, cu generații viitoare ale familiei Trump în poziții politice importante”, a explicat Gwenda Blair, autoarea cărții „The Trumps”, într-un interviu pentru Digi24.

Donald Trump și familia sa la ceremonia de acceptare a nominalizării republicane pentru președinție, în august 2020, la Casa Albă Foto: Guliver/GettyImages

Favorita lui Donald Trump

Despre cine ar putea fi vorba? Analiștii politici susțin că în niciun caz de fiii mai mari ai președintelui, chiar dacă ei apar peste tot, își însoțesc tatăl în turneele electorale și nu pierd nicio ocazie să arate cât sunt de fideli capului familiei. Marea câștigătoare, oricum favorita clară a lui Donald Trump, este fiica sa mai mare, Ivanka.

„Vreau doar să-ți mulțumesc, draga mea. Bună treabă. O adevărată putere, pe nume Ivanka. Când mă sună, îmi spune: Tati, nu înțelegi, trebuie să faci acest lucru..., iar eu spun: Bine...”, mărturisea la un moment dat Donald Trump.

De fapt, aici este și marea dramă din familia Trump. Conflictul dintre prima-doamnă și prima fiică este de notorietate, iar ceremonia de anul acesta de la Casa Albă, când Donald Trump a acceptat oficial noua nominalizare la președinție, n-a mai lăsat nicio urmă de îndoială. Mimica Melaniei Trump, surprinsă de camerele de filmat a spus totul. „Este foarte greu să interpretezi acea expresie altfel decât ce este evident”, a comentat Mary Jordan - corespondentul „The Washington Post”.

Războiul „Prințesei” cu „Portretul”

Cele două doamne nu par să se menajeze prea mult când sunt departe de camerele de filmat. Surse din cercul familiei spun că Melania îi spune Ivankăi, ironic, „Prințesa”, în timp ce Ivanka a poreclit-o pe Melania „Portretul”, pentru că Prima Doamnă a Statelor Unite rareori vorbește în public.

Conflictul este vechi, dar a luat proporții din 2016. Una dintre fostele confindente ale Melaniei, care a și scris o carte despre aceasta, susține că încă de la ceremonia de inaugurare din ianuarie 2017, Melania a activat așa-numita operațiune „Stop Ivanka”. Locurile din tribuna oficială au fost astfel organizate, încât în momentul jurământului, în clasica fotografie, singura femeie de lângă președinte să fie soția lui, Melania. Iar după jurământ, Ivanka a primit exact locul din spatele Melaniei, din nou în umbra primei-doamne. Dar din acel moment a fost război pe toate fronturile.

Oriunde nu mergea Melania, lângă Trump apărea Ivanka, inclusiv în momente oficiale, cu încărcătură politică, exact în domenii rezervate în mod tradițional soției președintelui.

Revanșa Melaniei venea în vizitele de stat, ca cea din Marea Britanie, unde Melania a stat, firește, lângă regina Elisabeta a II-a, în timp ce Ivanka urmărea totul de la o fereastră a palatului.

Războiul celor două doamne se poartă pe multiple planuri. Prima vizită externă a Melaniei a fost în Africa, deci și Ivanka a mers în Africa. Atunci când Melania a început să-și posteze evenimentele pe Instagram, n-a durat mult până au apărut și filmele Ivankăi.

De ce alimentează Donald Trump războiul celor două femei din familia sa

Sunt voci care spun că însuși Donald Trump alimentează acest război, cu un scop precis. Cel mai bun exemplu vine tot de la ceremonia de nominalizare de la Casa Albă. Donald Trump le-a mulțumit și Melaniei și Ivankăi, dar tonul a fost diferit....

„Vreau să-i mulțumesc magnificei noastre prime-doamne!”, a spus Donald Trump, iar Melania Trump a primit aplauzele de rigoare.

Apoi președintele a adăugat: „De asemenea, vreau să-i mulțumesc uimitoarei mele fiice, Ivanka, pentru discursul de introducere, și tuturor copiilor mei. Ivanka, te rog, ridică-te! Mulțumesc!”

De ce întreține totuși Donald Trump această atmosferă în propria familie?

„Din momentul în care Donald Trump a preluat controlul asupra afacerilor familiei, metodele sale de management, acest modus operandi al său a fost genul numit uneori „conflict creator”, ceea ce înseamnă, de fapt, să asmuți oamenii unii împotriva altora. Cel puțin în teorie, oamenii devin nesiguri, nu știu dacă-și vor păstra slujbele, deci dau tot ce pot pentru a obține cele mai bune rezultate, chiar dacă asta este extrem de stresant și dificil pentru ei, dar această tactică previne orice fel de loialitate, de alianță între ei, pentru că se tem pentru pozițiile lor și-și vor afirma toți loialitatea pentru șeful lor. Ei bine, deloc surprinzător, cred că parțial această tactică este aplicată (de Donald Trump - n.r.) și asupra familiei sale”, a explicat Wenda Blair, autoarea volumului „The Trumps” într-un interviu pentru Digi24.

O „moștenire” de familie

Un alt posibil răspuns vine de la una dintre nepoatele președintelui, Mary Trump. Cartea acesteia, „Too Much and Never Enough”, despre actualul președinte este cu siguranță unul dintre cele mai necruțătoare portrete ale lui.

„Asta vine direct de la bunicul meu, care avea o idee foarte ciudată despre ceea ce înseamnă o persoană slabă. Să fii bun te făcea slab, să îți accepți greșelile te făcea slab, dar și să fii fizic bolnav sau să ai o dependență te făcea slab. Din cauză că bunicul meu nu a fost bolnav nici măcar o zi în viața lui și nu glumesc, cred că s-a îmbolnăvit pentru prima dată când a ajuns pe la 80 de ani, i-a fost foarte ușor să mențină acest concept. Iar Donald a învățat de la o vârstă fragedă că orice semn de slăbiciune, chiar și acelea asupra cărora nu ai control, sunt inacceptabile”, a declarat Mary Trump într-un interviu pentru Digi24.

Cine e marea câștigătoare?

Potrivit acestei logici și visului unei posibile dinastii Trump în politică, tot Ivanka pare marea câștigătoare. Pentru ea și pentru soțul ei, Donald Trump a stârnit un scandal politic, fiind acuzat că numirea lor, chiar și pro bono, în echipa sa de consilieri și colaboratori încalcă legea anti-nepotismmului din 1967. Doar faptul că Administrația Prezidențială nu poate fi catalogată drept „agenție” a făcut ca numirile să nu cadă sub incidența legii.

Un lucru este cert. Dacă Trump și-a ales moștenitorul politic, nu doar financiar și biologic, acela este Ivanka Trump. Ea l-a însoțit până la ultimele mitinguri de acum și este clar că figura feminină a adminstrației Trump este fiica, nu soția președintelui.

„L-am iubit și l-am respectat toată viața pe tatăl meu, dar este onoarea vieții mele să-l văd cum luptă, cum își îndeplinește atribuțiile și cum conduce oamenii minunați din această țară”, le spunea susținătorilor, zilele trecute, Ivanka Trump la un miting electoral desfășurat în condiții meteo destul de vitrege.