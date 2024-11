Începe maratonul alegerilor din SUA: peste 240 de milioane americanii sunt chemați la urne pentru a-și alege viitorul președinte - republicanul Donald Trump sau democrata Kamala Harris, care poate deveni prima femeie aleasă să dețină cea mai importantă funcție din SUA. Alegerile, urmărite de întreaga lume, sunt extrem de strânse, arată sondajele. Niciunul dintre cei doi candidați nu este cotizat cu vreun avans, ci merg umăr la umăr. Cursa se va decide astfel în șapte state cheie, însă rezultatele pot fi aflate abia după câteva zile. Digi 24 se află în Washington D.C, de unde jurnaliștii Liliana Ruse și Cosmin Prelipceanu transmit toate informații cruciale despre acest scrutin.

„E tensiune mare aici, la Washington și nu doar aici, pentru că americanii votează în număr record. Indiferent de rezultat, prezența la vot va fi istorică: 75 de milioane de americane au votat în avans sau au votat prin corespondență. 200 de milioane sunt așteptați la urne astăzi. Evident, nu vor vota toți, dar toate indiciile ne duc cu gândul la o prezență record. Asta înseamnă ca americanii sunt interesați de ce se va întâmpla cu destinul țării și destinul lor, pentru următorii ani”, transmit jurnaliștii Digi24 din capitala Statelor Unite.

Practic, astăzi începe ziua alegerilor pentru americani, având loc un scrutin în fiecare dintre cele 50 de state. Câștigătorul este desemnat dintr-un singur tur, prin cel mai complicat sistem electoral din lume.

Potrivit acestui sistem, americanii nu votează direct Donald Trump sau Kamala Harris, ci pentru cei 538 de electori care alcătuiesc ceea ce se numește Colegiul Electoral. Fiecare stat are un anumit număr de electori, în funcție de numărul reprezentanților săi în Congres, iar pentru a ajunge președinte, un candidat trebuie să obțină voturile a cel puțin 270 de electori.

Pentru a câștiga electorii unui stat, candidatul trebuie să câștige majoritatea voturilor din acel stat. Acest sistem înseamnă că un candidat poate câştiga cursa pentru Casa Albă fără a avea cel mai mare număr total de voturi la nivel naţional.

Cel mai recent acest lucru s-a întâmplat în 2016, când Donald Trump a fost ales preşedinte al SUA, deşi contracandidata sa, democrata Hillary Clinton, câştigase votul popular cu o marjă de două procente faţă de el.

Unde este decisă lupta pentru Casa Albă

La fiecare scrutin, rezultele dintr-un anumit stat sunt cunoscute încă dinainte. Mai exact, sunt câștigate istoric fie de democrați, fie de republicani. De exemplu, California este mereu colorată în culoarea albastră a democraților, în timp ce Texas este cunoscut drept un stat roșu - culoarea republicanilor.

Din statele susceptibile a fi câştigate în avans, potrivit site-ului de specialitate FiveThirtyEight, un agregator al principalelor sondaje, Kamala Harris poate conta pe 183 de electori siguri şi 44 de electori probabili, faţă de 122 şi, respectiv, 95 pentru Donald Trump. În ambele cazuri, cei 270 de electori necesari pentru a câştiga nu sunt acolo.

Aceștia trebuie câștigați prin victoria în statele în care lupta este mult mai strânsă, așa-numitele „state-cheie”. La acest scrutin sunt șapte state-cheie, care pot decide rezultatul: Arizona, Carolina de Nord, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania şi Wisconsin. Împreună, acestea reprezintă 93 de voturi reprezentative valoroase.

De altfel, cei doi candidați și-au concentrat toate eforturile din ultimele ore ale campaniei în aceste state. Kamala Harris s-a concentrat pe Pennysylvania, stat cu 19 electori. A avut cinci mitinguri planificate, ultimul fiind programat pentru Philadelphia. De partea cealaltă, Trump a mers în trei state: Carolina de Nord, Pennsylvania și Michigan.

Temerile în funcție de câștigător

Președințiile celor doi nici că ar putea fi mai diferite. Cei doi sunt puternic divizaţi în ceea ce priveşte rolul pe care guvernul SUA ar trebui să îl joace în viaţa americanilor şi a lumii în general, precum şi în ceea ce priveşte chestiuni precum dreptul la avort, imigraţia şi comerţul.

Totodată, Donald Trump caută izolaţionismul şi ar ceda de bunăvoie rolul SUA în conducerea internaţională în favoarea unei abordări unilaterale de tip „America pe primul loc”, scrie France 24. De partea cealaltă, Kamala Harris vede stabilitatea într-o ordine globală bazată pe parteneriate şi diplomaţie cu America la cârmă, ca întotdeauna.

Pe plan intern, este de aşteptat ca Trump să pună accentul pe reducerile de impozite pentru cei bogaţi şi pe dereglementări în domeniul afacerilor şi mediului şi să adopte o poziţie dură în ceea ce priveşte imigraţia.

O preşedinţie Harris ar încerca probabil să ajute clasa de mijloc, ca parte a planurilor sale pentru o „economie a oportunităţilor”, să asigure accesul la asistenţă medicală şi să ia măsuri privind mediul şi să încurajeze echitatea socială.

Cei doi au viziuni radical opuse și în ceea ce privește Alianța Nord-Atlantică, precum și conflictul din Ucraina. Donald Trump este cunoscut pentru poziţia sa anti-NATO şi are reputaţia de a fi foarte conciliant cu Vladimir Putin. Kamala Harris şi-a reafirmat recent sprijinul neclintit pentru aliaţii Americii şi aderă la viziunea atlantistă a lui Joe Biden, al cărui vicepreşedinte a fost timp de patru ani.

„Din ce am discutat cu cei pe care i-am avută invitați, cu oamenii pe care i-am întâlnit în aceste zile la Washington, mi s-a relatat ni s-a spus că America trebuie să fie pregătită pentru orice fel de posibilitate, inclusiv pentru noul mandat Donald Trump. Va fi rău? Sunt multe voci care spun asta, odată cu revenirea lui Donald Trum, va veni și haosul. Există însă și câteva asigurări că lucrurile s-ar putea să nu fie chiar atât de rele, iar prima dintre ele este că Donald Trump, de fapt, este doar un om care face mult zgomot, nu este chiar și cel care să pună amenințările în aplicare. El vrea multe aplauze, motiv pentru care face foarte multe anunțuri, dar nu și le pune în aplicare. Iar a doua mare asigurare în privința unei posibile revenirea lui Donald Trump la Casa Albă este că totuși sistemul american este construit de Părinții Fondatori ai Statelor Unite în așa fel încât să existe multe filmtre în așa fel încât un tiran să nu aibă niciodată posibilitatea de a-și exercita puterea. Dacă lucrul ăsta se poate spune, dacă Donald Trump ar vrea, de exemplu, să devină dictator, așa cum în unele cazuri a și declarat, chiar în meeting-urile electorale. În ceea ce privește pe vicepreședintele Haris, are de decontact ceea ce s-a întâmplat în mandatul lui Joe Biden: inflație mare, prețuri crescute, oamenii se plâng că o duc mai prost în comparație cu administrația Trump. În plus, Haris este responsabilă și pentru ceea ce se întâmplă cu imigrația. A fost omul însărcinat de președintele Biden să rezolve problema imigrației legale, însă nici vorbă de rezolvare”, mai transmit jurnaliștii Digi24.

