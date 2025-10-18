Live TV

Analiză Budapesta ar putea fi diferită față de Alaska dacă Trump își folosește influența. Depinde de el cum va combina „bățul cu morcovul”

Data publicării:
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images
Din articol
Tarife de 500% Reacția Moscovei Canale diplomatice Budapesta: un nou Trump Umilirea UE Trump își va folosi influența?

Ultima întâlnire a lui Donald Trump cu Vladimir Putin, în Alaska, în august, nu a adus nimic Ucrainei, ci doar mai multe atacuri rusești. Două luni mai târziu, Trump se pregătește să plece la Budapesta cu instrumente pe care nu le avea atunci.

Pe Truth Social, el a anunțat că el și Putin se vor întâlni „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos»”.

De data aceasta, el are pârghii, comentează TPWorld.

El sosește cu elanul dat de încetarea focului din Gaza, salutată chiar și de Putin ca un acord „visat de secole”.

Acest succes îi va spori cu siguranță încrederea în sine ca om care poate pune capăt războaielor prin forța voinței. Dar în spatele spectacolului se ascunde o nouă putere materială. Trump poate combina „bastonul și morcovul”, sancțiunile și comerțul, pentru a-l presa pe Putin mai tare ca înainte.

Felul în care le va folosi va decide dacă acest summit va fi unul de substanță sau de spectacol.

Tarife de 500%

La Washington, pachetul de sancțiuni al senatorului Lindsey Graham, cu „tarife de 500%” pentru cumpărătorii de petrol rusesc, este gata pentru vot. Sprijinul este bipartizan, oferindu-i lui Trump o armă financiară de care Casa Albă nu dispunea când cei doi lideri s-au întâlnit în Alaska.

Pe lângă sancțiuni, problema rachetelor a devenit un instrument de presiune în sine. „Ei ar dori să aibă rachete Tomahawk... noi avem multe rachete Tomahawk”, a declarat Trump săptămâna aceasta, înainte de a se retrage imediat: „Și noi avem nevoie de ele”.

Reacția Moscovei

Moscova a reacționat vehement. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat că astfel de arme ar putea duce conflictul „la un nou nivel”.

Posibilitatea ca Ucraina să obțină rachetele ar putea fi unul dintre motivele pentru care are loc întâlnirea de la Budapesta. Kremlinul a fost clar zguduit de declarațiile lui Trump despre rachetele Tomahawk și a calificat acest moment drept „un moment foarte dramatic”.

Canale diplomatice

Pe lângă acest avantaj, Casa Albă a deschis și un canal diplomatic între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul de externe Serghei Lavrov pentru a pregăti agenda „în câteva zile”. Este un semn al unei căi organizate către un acord sub teatrul de la nivel de lideri.

Pe lângă presiunea sancțiunilor, există și o recompensă economică mai discretă. Consilierul Kremlinului, Iuri Ushakov, a declarat reporterilor că Trump a subliniat „perspectivele enorme de dezvoltare a cooperării economice” odată ce războiul se va termina.

Între timp, Ucraina continuă să crească costul întârzierii. Atacurile sale cu drone și rachete asupra rafinăriilor rusești, folosind informații furnizate de SUA, au dus deja la penurie de combustibil și la o creștere bruscă a prețurilor benzinei în toată Rusia.

Fiecare lovitură întărește sentimentul că timpul lucrează împotriva lui Putin. Așa cum a spus Rahm Emanuel în Wall Street Journal, liderul rus este „mai vulnerabil astăzi decât în orice moment din ultimele trei decenii”.

Budapesta: un nou Trump

Acestea sunt primele discuții în care Trump poate amenința cu costuri reale și oferi în același timp o ușurare reală. Ce rămâne incert este dacă Kremlinul crede amenințarea și dacă Trump o va pune în aplicare.

Există semne că Trump ar putea aborda Budapesta cu o mentalitate diferită. Financial Times a publicat noi detalii despre summitul din august din Alaska, descriindu-l ca o întâlnire din care „Trump era gata să plece”.

El sosise cu intenția de a „încheia un acord”, dar Putin a „început o lungă lecție de istorie” despre prinții medievali și eroii cazaci pentru a justifica pretențiile Rusiei asupra Ucrainei.

Potrivit oficialilor informați cu privire la discuții, Trump a ridicat vocea, a întrerupt întâlnirea și a anulat prânzul planificat.

Citește și

Momentul din timpul întâlnirii din Alaska în care Vladimir Putin l-a enervat pe Trump: Potus a ridicat vocea și a amenințat că pleacă

Putin a respins oferta lui Trump de a ridica sancțiunile în schimbul unui armistițiu și a cerut capitularea Ucrainei în Donbas. Rezultatul a fost umilitor. Când Trump a salutat mai târziu „o zi minunată și plină de succes în Alaska”, a fost în mare parte pentru a-și salva imaginea.

Cu toate acestea, eșecul a schimbat politica. Trimisele SUA au început să permită aliaților europeni să cumpere arme pentru Kiev, iar schimbul de informații a ajutat Ucraina să lovească rafinăriile rusești.

Apoi a venit Gaza. Încetarea focului negociată de Trump acolo, lăudată de Putin, i-a reînviat convingerea că poate impune pacea prin presiune personală.
Orbán spune că planurile pentru summitul Trump-Putin „merg cu viteză maximă”, în timp ce Kremlinul îndeamnă la prudență.

Umilirea UE

Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, trebuie să se simtă de parcă toate zilele sale de naștere și Crăciunurile ar fi venit odată. Gazduirea lui Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta subliniază narațiunea că Ungaria susține pacea, în timp ce Bruxelles și Kiev sunt războinicii care trag Europa spre catastrofă.

„Ungaria este insula PĂCII!”, a scris el pe X, folosind summitul ca dovadă că sfidarea sa față de curentul principal european a dat în sfârșit roade.

Retragerea Ungariei din Curtea Penală Internațională în acest an a deschis calea pentru vizita lui Putin, în ciuda mandatului de arestare emis de CPI împotriva sa. Ungaria rămâne, după cum observă oficialii europeni, „cel mai mare client al petrolului rusesc din UE”, legată de Moscova prin acorduri pe termen lung pentru furnizarea de gaze naturale, semnate după invazie.

Nimic din toate acestea nu-l deranjează pe Trump. La summitul de la Gaza, el a strigat de pe scenă: „Îl iubim pe Viktor... Ești fantastic”, în timp ce liderii europeni priveau.

Pentru UE, este o umilință. După ce a investit sute de miliarde de euro în Ucraina și a suportat povara sancțiunilor, ea va fi absentă de la masa unde se va discuta viitorul războiului.

Trump își va folosi influența?

Trump a insistat joi că „s-au înregistrat progrese importante” în urma unei convorbiri telefonice pe care a avut-o cu Putin în aceeași zi. Totuși, progresul depinde acum de modul în care își va folosi puterea.

Întâlnirea de vineri a lui Volodimyr Zelenski la Casa Albă, unde președintele Ucrainei intenționează să insiste pentru o apărare aeriană mai puternică și cu rază mai mare, va da tonul sesiunii lui Rubio cu Lavrov pentru finalizarea agendei.

Putin și-a trasat deja propria linie. El a avertizat că livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina ar marca „o nouă etapă calitativă de escaladare”.

Rachetele Tomahawk pot fi excluse deocamdată, dar toată lumea știe că pot reveni. La Budapesta, ele sunt o reamintire discretă a ceea ce Trump poate încă alege să declanșeze, dacă dorește.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
4
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Anchetatori cu valize la locul exploziei de la blocul din Rahova
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova...
putin coboara pe scara avionului
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul...
dr flavia grosan
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, ar...
Donald Trump Zelenski
Miză enormă pentru Ucraina: Volodimir Zelenski, primit de Donald...
Ultimele știri
Ce a spus Trump despre ținuta cu care Zelenski s-a prezentat la Casa Albă
Doi copii de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă dintr-o comună din Vaslui
Milioane de americani, așteptați să iasă în stradă în cadrul celui de-al doilea protest „Fără Regi”, programat sâmbătă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Macro photo of Bering Strait political map zone with russia and alaska most importan cities
Kremlinul propune construirea unui „tunel Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA. Ce rol ar putea juca Elon Musk
Donald Trump / Nicolas Maduro / Navă americană lansează o rachetă
Ce vrea Trump să obțină cu adevărat în Venezuela? Cele trei scenarii principale prin care s-ar putea încheia conflictul cu Maduro
Donald Trump
Tensiuni tot mai mari între SUA și Venezuela. Donald Trump, avertisment pentru Nicolas Maduro: „Nu te joci cu Statele Unite”
pete hegseth-octombrie 2025
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski
nava razboi - sua
Războiul lui Trump contra narcotraficanților. Armata americană are la bordul unei nave doi supraviețuitori ai atacului SUA din Caraibe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată...
Fanatik.ro
Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare lună. A investit cu cap într-un...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
La 69 de ani, Victor Pițurcă a făcut marele anunț despre Maria, soția sa. ”E plecată…”
Adevărul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune...
Playtech
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac...
Newsweek
România a fost la un pas să nu poată plăti pensiile. Avocatul Gabriel Biriş: Pericolul nu a trecut
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu