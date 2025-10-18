Ultima întâlnire a lui Donald Trump cu Vladimir Putin, în Alaska, în august, nu a adus nimic Ucrainei, ci doar mai multe atacuri rusești. Două luni mai târziu, Trump se pregătește să plece la Budapesta cu instrumente pe care nu le avea atunci.

Pe Truth Social, el a anunțat că el și Putin se vor întâlni „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos»”.

De data aceasta, el are pârghii, comentează TPWorld.

El sosește cu elanul dat de încetarea focului din Gaza, salutată chiar și de Putin ca un acord „visat de secole”.

Acest succes îi va spori cu siguranță încrederea în sine ca om care poate pune capăt războaielor prin forța voinței. Dar în spatele spectacolului se ascunde o nouă putere materială. Trump poate combina „bastonul și morcovul”, sancțiunile și comerțul, pentru a-l presa pe Putin mai tare ca înainte.

Felul în care le va folosi va decide dacă acest summit va fi unul de substanță sau de spectacol.

Tarife de 500%

La Washington, pachetul de sancțiuni al senatorului Lindsey Graham, cu „tarife de 500%” pentru cumpărătorii de petrol rusesc, este gata pentru vot. Sprijinul este bipartizan, oferindu-i lui Trump o armă financiară de care Casa Albă nu dispunea când cei doi lideri s-au întâlnit în Alaska.

Pe lângă sancțiuni, problema rachetelor a devenit un instrument de presiune în sine. „Ei ar dori să aibă rachete Tomahawk... noi avem multe rachete Tomahawk”, a declarat Trump săptămâna aceasta, înainte de a se retrage imediat: „Și noi avem nevoie de ele”.

Reacția Moscovei

Moscova a reacționat vehement. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat că astfel de arme ar putea duce conflictul „la un nou nivel”.

Posibilitatea ca Ucraina să obțină rachetele ar putea fi unul dintre motivele pentru care are loc întâlnirea de la Budapesta. Kremlinul a fost clar zguduit de declarațiile lui Trump despre rachetele Tomahawk și a calificat acest moment drept „un moment foarte dramatic”.

Canale diplomatice

Pe lângă acest avantaj, Casa Albă a deschis și un canal diplomatic între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul de externe Serghei Lavrov pentru a pregăti agenda „în câteva zile”. Este un semn al unei căi organizate către un acord sub teatrul de la nivel de lideri.

Pe lângă presiunea sancțiunilor, există și o recompensă economică mai discretă. Consilierul Kremlinului, Iuri Ushakov, a declarat reporterilor că Trump a subliniat „perspectivele enorme de dezvoltare a cooperării economice” odată ce războiul se va termina.

Între timp, Ucraina continuă să crească costul întârzierii. Atacurile sale cu drone și rachete asupra rafinăriilor rusești, folosind informații furnizate de SUA, au dus deja la penurie de combustibil și la o creștere bruscă a prețurilor benzinei în toată Rusia.

Fiecare lovitură întărește sentimentul că timpul lucrează împotriva lui Putin. Așa cum a spus Rahm Emanuel în Wall Street Journal, liderul rus este „mai vulnerabil astăzi decât în orice moment din ultimele trei decenii”.

Budapesta: un nou Trump

Acestea sunt primele discuții în care Trump poate amenința cu costuri reale și oferi în același timp o ușurare reală. Ce rămâne incert este dacă Kremlinul crede amenințarea și dacă Trump o va pune în aplicare.

Există semne că Trump ar putea aborda Budapesta cu o mentalitate diferită. Financial Times a publicat noi detalii despre summitul din august din Alaska, descriindu-l ca o întâlnire din care „Trump era gata să plece”.

El sosise cu intenția de a „încheia un acord”, dar Putin a „început o lungă lecție de istorie” despre prinții medievali și eroii cazaci pentru a justifica pretențiile Rusiei asupra Ucrainei.

Potrivit oficialilor informați cu privire la discuții, Trump a ridicat vocea, a întrerupt întâlnirea și a anulat prânzul planificat.

Putin a respins oferta lui Trump de a ridica sancțiunile în schimbul unui armistițiu și a cerut capitularea Ucrainei în Donbas. Rezultatul a fost umilitor. Când Trump a salutat mai târziu „o zi minunată și plină de succes în Alaska”, a fost în mare parte pentru a-și salva imaginea.

Cu toate acestea, eșecul a schimbat politica. Trimisele SUA au început să permită aliaților europeni să cumpere arme pentru Kiev, iar schimbul de informații a ajutat Ucraina să lovească rafinăriile rusești.

Apoi a venit Gaza. Încetarea focului negociată de Trump acolo, lăudată de Putin, i-a reînviat convingerea că poate impune pacea prin presiune personală.

Orbán spune că planurile pentru summitul Trump-Putin „merg cu viteză maximă”, în timp ce Kremlinul îndeamnă la prudență.

Umilirea UE

Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, trebuie să se simtă de parcă toate zilele sale de naștere și Crăciunurile ar fi venit odată. Gazduirea lui Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta subliniază narațiunea că Ungaria susține pacea, în timp ce Bruxelles și Kiev sunt războinicii care trag Europa spre catastrofă.

„Ungaria este insula PĂCII!”, a scris el pe X, folosind summitul ca dovadă că sfidarea sa față de curentul principal european a dat în sfârșit roade.

Retragerea Ungariei din Curtea Penală Internațională în acest an a deschis calea pentru vizita lui Putin, în ciuda mandatului de arestare emis de CPI împotriva sa. Ungaria rămâne, după cum observă oficialii europeni, „cel mai mare client al petrolului rusesc din UE”, legată de Moscova prin acorduri pe termen lung pentru furnizarea de gaze naturale, semnate după invazie.

Nimic din toate acestea nu-l deranjează pe Trump. La summitul de la Gaza, el a strigat de pe scenă: „Îl iubim pe Viktor... Ești fantastic”, în timp ce liderii europeni priveau.

Pentru UE, este o umilință. După ce a investit sute de miliarde de euro în Ucraina și a suportat povara sancțiunilor, ea va fi absentă de la masa unde se va discuta viitorul războiului.

Trump își va folosi influența?

Trump a insistat joi că „s-au înregistrat progrese importante” în urma unei convorbiri telefonice pe care a avut-o cu Putin în aceeași zi. Totuși, progresul depinde acum de modul în care își va folosi puterea.

Întâlnirea de vineri a lui Volodimyr Zelenski la Casa Albă, unde președintele Ucrainei intenționează să insiste pentru o apărare aeriană mai puternică și cu rază mai mare, va da tonul sesiunii lui Rubio cu Lavrov pentru finalizarea agendei.

Putin și-a trasat deja propria linie. El a avertizat că livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina ar marca „o nouă etapă calitativă de escaladare”.

Rachetele Tomahawk pot fi excluse deocamdată, dar toată lumea știe că pot reveni. La Budapesta, ele sunt o reamintire discretă a ceea ce Trump poate încă alege să declanșeze, dacă dorește.

