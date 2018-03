Cine este omul de la care a pornit scandalul legat de datele Facebook

Omul aflat în spatele imensului scandal în care este implicată compania Facebook în prezent - referitor la folosirea ilegală a datelor a peste 50 de milioane de utilizatori - este un profesor rus născut în Moldova, care a emigrat de mic în Statele Unite, dar care a păstrat legăturile de familie și universitare cu mediile ruse.

O anchetă realizată de „New York Times” şi „The Observer”, ediţia de duminică a cotidianului britanic The Guardian, firma de analiză de date Cambridge Analytica a obţinut acces inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, servindu-se de ele pentru a dezvolta un soft care să permită previzionarea şi influenţarea votului alegătorilor în favoarea candidatului Donald Trump, pentru care firma a lucrat în campania din 2016, relatează Agerpres.



Dezvăluirile au dus, la începutul săptămânii, la izbucnirea unui scandal cu repercusiuni financiare asupra companiei Facebook.

Facebook a anunţat că a întrerupt colaborarea cu Cambridge Analytica, acuzând-o că a colectat, fără asentimentul lor, informaţii personale a milioane de utilizatori ai reţelei sociale. Facebook a suspendat de asemenea accesul firmei-mamă a Cambridge Analytica, Strategic Communication Laboratories (SCL), precum şi pe cele ale lui Aleksandr Kogan, psiholog la Universitatea Cambridge, şi a lui Christopher Wylie, şef al Eunoia Technologies şi fost angajat al Cambridge Analytica.

Cei doi par să fie, deocamdată, personajele-cheie ale acestui scandal.

Kogan este vorbitor nativ de limbă rusă și s-a născut în Moldova, dar până la vârsta de șapte ani a crescut la Moscova. În acel moment, familia sa a emigrat în Statele Unite, unde ulterior a obținut cetățenie. Kogan are însă prieteni de familie în Rusia, țară pe care o vizitează în mod regulat.

Potrivit The Observer, Aleksandr Kogan, avea legături cu universitatea de stat din Sankt Petersburg, de la care a obținut și o bursă de cercetare, însă nu a declarat aceste conexiuni cu mediile universitare ruse în CV-ul pe care l-a depus la Universitatea Cambridge. Pe de altă parte, Cambridge Analytica, firma aflată în centrul scandalului, a atras atenția unei companii-cheie din Rusia, care are legături cu Kremlinul, a scris The Observer. Este vorba de nimeni alta decât Lukoil, care deja e pe lista de sancțiuni a SUA. Lukoil a luat legătura cu Cambridge Analytica, arătându-se interesată de managementul social media.

Kogan a negat orice legături cu Lukoil, precizează The Observer.

Aplicaţia dezvoltată de Aleksandr Kogan, „thisisyourdigitallife”, se afişa pe Facebook ca „aplicaţie de cercetare utilizată de psihologi”. Ea le propunea utilizatorilor să fie plătiţi în schimbul completării unor teste de personalitate. Circa 270.000 de persoane au descărcat această aplicaţie, permiţându-i dezvoltatorului să aibă acces la informaţii precum oraşul indicat în profil sau conţinuturile pe care le apreciaseră.



Facebook a explicat că Aleksandr Kogan a colectat în mod legal datele utilizatorilor, dar a încălcat regulile platformei transmiţând aceste date către Cambridge Analytica şi lui Christopher Wylie. Însă responsabilii reţelei nu au explicat niciodată cum au fost ele obţinute sau utilizate.

Aplicaţia a colectat şi informaţiile despre prietenii persoanelor care completau testele, permiţând acumularea de date despre zeci de milioane de persoane, precizează The Observer.



Cambridge Analytica, filiala americană a firmei britanice de marketing SCL, a furnizat, pentru campania pro-Brexit Leave.EU, soluţii de culegere de date şi de ţintire a audienţei.

Compania a fost finanţată cu 15 milioane de dolari de Robert Mercer, un om de afaceri american ce a făcut avere din fonduri de investiţii şi este unul din principalii donatori ai Partidului Republican. Potrivit The Observer, acţiunea de culegere de date a fost condusă de Steve Bannon, unul din consilierii principali ai lui Donald Trump înainte de demiterea de la Casa Albă, în vara lui 2017.