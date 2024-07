Ucraina strânge robinetul cu petrol rusesc către Ungaria, care ar putea intra într-o nouă criză a carburanților (Politico)

Prețurile foarte mari și penuria de electricitate i-ar putea afecta pe cetățenii maghiari în curând, după ce Ucraina a impus o interdicție parțială asupra petrolului rusesc care tranzitează teritoriul său. Ungaria se află într-o cursă contracronometru pentru a evita întreruperile de curent electric și lipsa combustibililor la pompă, scrie Politico. Mai mult, presiunile Kievului ar avea ca scop și „înmuierea” încăpățânării cu care Ungaria se împotrivește ajutorului militar acordat Ucrainei.

Kievul a impus luna trecută sancțiuni care blochează tranzitul țițeiului vândut de Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Moscova, către Europa Centrală - anulând parțial o excepție de la sancțiuni stabilită de Uniunea Europeană pentru a acorda țărilor dependente de Rusia timp suplimentar pentru a renunța la aprovizionare.

Scopul Ucrainei este de a bloca o sursă esențială de venituri pentru vistieria de război a Kremlinului, la mai bine de doi ani de la invazia sa la scară largă a țării.

Însă această măsură stârnește temeri cu privire la o penurie de aprovizionare la Budapesta, care se bazează pe Rusia pentru 70% din importurile sale de petrol - și pe Lukoil pentru jumătate din această cantitate.

„Măsurile ucrainene ar putea crea o situație gravă”, a declarat Ilona Gizińska, cercetător și expert în Ungaria la think tank-ul Centre for Eastern Studies. Ea a adăugat că maghiarii s-ar putea confrunta cu prețuri foarte ridicate la energie și cu penurie de electricitate în termen de doar „săptămâni”, dacă nu se găsește o soluție.

Potrivit think tank-ului Center for Research on Energy and Clean Air, Ungaria a cheltuit aproape un sfert de miliard de euro pe țiței și gaze rusești numai în luna aprilie a acestui an.

Szijjarto cere soluții

Vineri, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat că măsura Ucrainei ar putea amenința securitatea energetică pe termen lung a Ungariei, criticând Kievul pentru această măsură.

„Autoritățile ucrainene s-au arătat dispuse să găsească o soluție la situație, dar aceste încercări s-au estompat de atunci”, a spus el.

La o întâlnire cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la începutul săptămânii, Szijjarto a susținut că țara a început discuțiile cu Moscova pentru a găsi surse alternative de aprovizionare cu petrol rusesc.

„Există acum o nouă situație juridică în Ucraina, pe baza căreia Lukoil nu efectuează în prezent livrări către Ungaria”, a declarat el marți. „Lucrăm acum la o soluție juridică... deoarece petrolul rusesc este important din perspectiva securității noastre energetice”.

Vineri, secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Ucraina că a luat o „decizie politică” și a susținut că situația este „critică” pentru cei care încă cumpără petrol rusesc.

Interdicția Lukoil vine în contextul în care relațiile dintre Kiev și Budapesta devin din ce în ce mai tensionate. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat săptămâna aceasta pe premierul ungar Viktor Orban pentru că s-a întâlnit luna aceasta cu liderul rus Vladimir Putin în cadrul unei „misiuni de pace” autodeclarate. De asemenea, Budapesta a blocat în mod constant livrările de arme ale UE către Kiev.

„Bani folosiți pentru a ne ucide”

În urma invaziei la scară largă a Moscovei în Ucraina, UE a impus un embargo asupra importurilor de petrol rusesc care ajungeau în blocul comunitar pe mare. Cu toate acestea, a exceptat livrările prin conducte - inclusiv cele care ajung prin conducta Drujba în Ungaria, Slovacia și Republica Cehă - pentru a da timp acestor țări să găsească surse alternative de aprovizionare, cu înțelegerea că vor face acest lucru cât mai repede posibil.

Ucraina a luat acum problema în propriile mâini, potrivit Innei Sovsun, un deputat ucrainean din partea partidului de opoziție pro-UE Holos, care face parte din comisia pentru energie a parlamentului.

„Așteptăm de peste doi ani ca UE, G7, să introducă sancțiuni reale împotriva petrolului rusesc [din oleoduct]”, a spus ea, menționând că oleoductul încă transportă 200.000 de barili de țiței pe zi.

Având în vedere că Moscova a obținut 180 de miliarde de dolari din exporturile sale de petrol anul trecut, „este de fapt absurd să le permitem să facă acești bani transportând acest petrol prin teritoriul ucrainean, dacă banii sunt apoi folosiți pentru a ne ucide”, a adăugat Sovsun.

Dar Sovsun a făcut aluzie și la un scop secundar al interdicției: anularea opoziției Ungariei față de livrările de arme către Ucraina și aderarea Kievului la UE.

„Am încercat cu adevărat toate soluțiile diplomatice și acestea nu au funcționat niciodată”, a spus ea. „Așa că se pare că trebuie să găsim alte abordări în ceea ce privește modul de a vorbi cu ei”.

Criză la orizont

Nu numai Ungaria este prinsă în plasa sancțiunilor. Slovnaft, principala rafinărie din Slovacia, cumpără țiței de la Lukoil. Dar un purtător de cuvânt al Ministerului Economiei din această țară a declarat pentru Politico că firma a găsit surse alternative de aprovizionare și că, până în prezent, „furnizarea de petrol rusesc către Slovacia nu a fost întreruptă”.

Sancțiunile, care obligă operatorul de conducte UkrTransNafta din Kiev să respingă cererile de tranzit prin conducta Drujba a petrolului contractat de Lukoil, nu vizează până în prezent alte companii petroliere ruse care continuă să transporte țiței prin Ucraina, inclusiv Rosneft și Tatneft.

Acest lucru se datorează în parte faptului că oleoductul continuă să expedieze petrol non-rus din Kazahstan către Germania, a declarat Olena Lapenko, expert ucrainean în securitate energetică la think tank-ul DiXi Group. Dar după Lukoil, „urmează sancțiuni împotriva altor companii care produc și exportă petrol rusesc”, a prezis ea.

Ungaria trebuie acum să acționeze rapid pentru a găsi alte opțiuni.

„Orice întrerupere prelungită a livrărilor ar forța rafinăriile regionale să apeleze la stocurile lor, să le epuizeze și, între timp, să caute un fel de soluționare diplomatică a problemei”, a declarat Viktor Katona, analist principal de țiței la firma de informații Kpler.

Budapesta ar putea acum să negocieze mai multe importuri de la Rosneft, a declarat Gizińska, cercetător, sau să majoreze livrările din Croația prin conducta Adria Pipeline. De asemenea, Ungaria ar putea elibera o parte din rezervele sale strategice de urgență, care au suficient petrol pentru 90 de zile.

Guvernele ucrainean și maghiar nu au răspuns la o cerere de comentarii. Principalul furnizor de petrol al Ungariei, MOL, și Lukoil din Rusia nu au răspuns nici ele la întrebările scrise ale Politico.

Editor : B.P.