Ambasada Romaniei de la Washington lucrează la o campanie pentru eliminarea vizelor în cazul românilor care vor să ajungă în Statele Unite. Campania ar urma să fie finanțată de Guvernul României şi urmărește să informeze mai bine oamenii, pentru a duce la scăderea procentului de respingere a solicitărilor de viză. Ambasadorul român în SUA, Andrei Muraru, a declarat într-un interviu pentru Digi24 că, de pildă, românii cu rezidență în Spania, Italia sau Germania fac greșeala de a veni în România să solicite viză pentru Statele Unite, deși ar putea să o facă la consulatele americane din țările unde au rezidență. Autoritățile americane își dau seama că nu locuiesc în România și le resping vizele.

„Vă dau un exemplu, unul din motivele pentru care rata de respingere este atât de mare sunt cetățenii români care trăiesc de mulți ani în afara granițelor României, nu uitați că avem 4 spre 5 milioane de români care trăiesc în Europa, care, deși au această posibilitate, având rezidență în Italia sau în Spania sau în Germania, să aplice la consulatele americane de la Madrid sau de la Roma sau de la Berlin, vin în România, pretinzând că locuiesc în România și sunt imediat identificați de către ofițerul consular, pentru că dacă declari că dacă ai avut ultimele cinci slujbe în Spania și ți-ai făcut rezidență de 2 săptămâni se vede foarte clar acest lucru. Deci, noi credem că oamenii sunt total neinformați cu privire la această aplicație”, a declarat ambasadorul Andrei Muraru într-un interviu realizat la Washington de jurnalista Teodora Tompea și operatorul Sorin Oțelea.

Și ministrul de interne, Lucian Bode, întors recent dintr-o vizită în Statele Unite atrăgea atenția asupra acestui fapt, că cetățeni cu dublă cetățenie (română și moldovenească) sau cetățeni români rezidenți în alte state vin și depun cereri de viză pentru SUA în România și riscă să fie refuzați.

„Noi am făcut aici o strategie, am lucrat la ea cred că 3-4 luni cu probabil cei mai buni oameni care cunosc dosarul - care se află, astăzi, diplomați, la Ambasada României de la Washington - și am făcut o strategie foarte robustă pe care i-am prezentat-o și președintelui, și ministrului afacerilor externe, și premierului”, a declarat ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

„Partea americană nu ar trebui să se sperie sau să fie cumva constrânsă de angajamentul guvernului român că vrem să intrăm în programul Visa Waiver, având o rată de respingere de peste 10 la sută. Nimeni nu a intrat de la 10% la sub 3% într-un an fiscal. Ceea ce vrem noi să facem este să lucrăm este să lucrăm foarte serios, aplicat, cu o campanie finanțată de către statul român, pentru a scădea această rată de respingere cu 2-3 procente în fiecare an, astfel încât să ne permită să avem o țintă foarte clară”, a explicat ambasadorul.

Cât despre orizontul de timp în care românii ar putea ajunge la o rată acceptabilă de refuz a vizelor, astfel încât să poată intra în Visa Waiver - programul american care scutește cetățenii țărilor membre de obligativitatea obținerii unei vize atunci când călătoresc în SUA -, Andrei Muraru spune că ar putea fi vorba despre doi-trei ani, dar important este să fie un obiectiv ferm.

„Că e 2023, că e 2024, că e 2025, asta împreună cu partenerii americani vom stabili, dar noi nu putem să avem o țintă în mișcare. O țintă în mișcare înseamnă o țintă care schimbă tot timpul regulile jocului și spre care nu poți avansa. Deci, avem un plan foarte bine pus la punct, un plan care înseamnă, pe de o parte, un efort conjugat la Bucureșți și un efort conjugat pe pământ american”, a arătat Andrei Muraru.

El spune că trebuie numit un coordonator național pentru asta, eventual cu rang de secretar de stat, care să țină legătura permanent cu Ambasada SUA. „Ce înseamnă efortul pe care trebuie să-l facă Guvernul României? V-am spus, numirea unui coordonator național, credem că e nevoie de o persoană cu rang de secretar de stat în subordinea primului-ministru, care știe în orice moment acest dosar, care are o colaborare excelentă cu Ambasada SUA de la București”, a spus Andrei Muraru.

„Ce ne-a oprit pe noi să facem astfel de lucruri? Nu am avut o strategie, deci în ultimii 7-8 ani eu nu am văzut niciun efort consistent al guvernelor României în acesta direcție”, a punctat ambasadorul României în SUA.

