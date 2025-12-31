Live TV

Donald Trump - gladiatorul. Liderul de la Casa Albă se compară cu Maximus Decimus Meridius. Imaginile publicate de Casa Albă

photo-collage.png - 2025-11-18T103826.669
Donald Trump. Foto. Getty Images

În ultimele zile ale anului 2025, Donald Trump vrea să fie mai mult Maximus decât președinte al Statelor Unite, după cum încearcă să afirme într-un nou videoclip difuzat de Casa Albă.

Preluând scena crucială de luptă de la începutul filmului Gladiator, blockbusterul din 2000 al lui Ridley Scott și Universal, Casa Albă a postat un videoclip intitulat „Just Getting Started” (Abia am început) cu Maximus Decimus Meridius, interpretat de Russell Crowe, și cu stângaciul Trump, în vârstă de 79 de ani. Rezultatul neflatant al decupării și lipirii apare sub titlul „Președintele Trump își pregătește echipa pentru 2026”.

Trump nu a ezitat niciodată să fure proprietatea intelectuală a altcuiva pentru a-și satisface propriile nevoi, iar în ultimele zile ale primului an al celui de-al doilea mandat, fostul prezentator al emisiunii „The Apprentice” pare disperat să îmbrace armura și să adopte standardele Imperiului Roman pentru a se da mare de Anul Nou. Cu siguranță nu este prima dată când Trump încearcă să se dea mare sub acoperirea „Senatus Populusque Romanus”. Dincolo de acest lucru, acest efort aparent fără AI este unul dintre cele mai jenante de până acum – ceea ce spune multe.

Pare că administrația aproape autoritară dorește să adopte un ton dur, întrucât conflictul militar cu regimul din Venezuela pare să se intensifice. Cu toate acestea, transmițând un mesaj foarte diferit față de ceea ce probabil intenționa echipa MAGA, ultima manifestare a manosferei nu contribuie atât la „dezlănțuirea iadului”, așa cum comandă legiunile sale generalul roman interpretat de Crowe, câștigătorul Oscarului pentru cel mai bun actor în 2001, cât la a-l face pe Trump, cu privirea încruntată, să pară mic în multe privințe.

Desigur, ducând comparația la concluzia sa logică, se presupune că Trump este depășit de un rival politic și este trimis în servitute și în arena luptelor cu sabia?

Nici Universal, nici reprezentanții lui Crowe, care este în formă maximă în filmul Nuremberg, candidat la premii în acest an, nu au răspuns la solicitarea Deadline de a comenta propaganda Casei Albe. Indiferent dacă studioul deținut de Comcast vrea sau nu să se implice în conflictul cu Trump, care adoră să critice conglomeratul din Philadelphia condus de familia Roberts, adevărul este că rezultatul de astăzi este mai puțin doctrina utilizării corecte și mai mult barbarii la porți, se arată într-o analiză a jurnaliștilor de peste Ocean.

