Donald Trump: „Hitler a făcut multe lucruri bune”. Declarația controversată apare în noua carte a lui Michael Bender

Donald Trump şi-ar fi exprimat admiraţia faţă de Adolf Hitler într-un turneu în Europa din 2018, cu ocazia marcării a 100 de ani de la Primul Război Mondial. Fostul președinte SUA i-ar fi spus șefului său de cabinet de atunci, John Kelly: „Ei bine, Hitler a făcut multe lucruri bune”. Remarca făcută de Trump l-ar fi „șocat” pe John Kelly, un general în retragere al Corpului de Marină al SUA, scrie în noua carte a lui Michael Bender, jurnalist de la Wall Street Journal, potrivit The Guardian.

Citatul apare în noua carte a lui Michael Bender, jurnalist de la The Wall Street Journal, numită ”Frankly, We Did Win This Election” (”Sincer, am câştigat aceste alegeri”), care face dezvăluiri despre mandatul de preşedinte al lui Donald Trump.

Michael Bender povestește că Donald Trump a făcut remarca în timpul unei lecţii de istorie improvizate, în care John Kelly „i-a reamintit preşedintelui cum erau împărţite ţările în timpul conflictului” şi a amintit toate atrocităţile făcute de Hitler.

Bender este unul dintre autorii care l-au intervievat pe Trump de când a fost înlăturat din funcţia de preşedinte al SUA.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al lui Trump, Liz Harrington, a spus: „Acest lucru este total fals. Președintele Trump nu a spus niciodată acest lucru. Este o știre falsă, inventată probabil de un general care era incompetent și a fost concediat. ”

Dar Bender spune că surse au declarat că John Kelly „i-a spus președintelui că a greșit, dar Trump nu a fost descurajat”, subliniind redresarea economică germană sub conducerea lui Hitler în anii 1930.

„Kelly l-a contrazis”, scrie Bender, „și i-a spus că poporului german i-ar fi fost mai bine sărac, decât supus genocidului nazist”. „Nu poţi să spui nimic în susţinerea lui Adolf Hitler. Pur şi simplu nu poţi,” i-ar mai fi spus Kelly fostului președinte.

La câteva luni după acest presupus incident, despre care Michael Bender spune că a avut loc în noiembrie 2018, John Kelly a plecat de la Casa Albă.

