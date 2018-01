Donald Trump pledează, în primul discurs despre Starea Uniunii, pentru încheierea programului Loteria Vizelor

Președintele Donald Trump a susținut, marți seara (ora Americii - n.r.), primul său discurs despre Starea Uniunii, în care a pledat pentru încheierea programului Loteria Vizelor, prin care zeci de mii de oameni din toată lumea, inclusiv din România, obțin anual posibilitatea de a munci și de a se stabili în Statele Unite.

Foto: Guliver/Getty Images

„Încheiem Loteria Vizelor, un program care dă la întâmplare cărţi verzi, fără a se ţine cont de abilităţi, de merit sau de siguranţa poporului american. Este timpul să ne îndreptăm către un sistem de imigrare bazat pe merit, unul care lasă să intre în ţară oameni calificaţi, care vor să lucreze, care vor contribuie la societatea noastră, care vor iubi şi respecta ţara noastră”, a spus președintele în primul său discurs-bilanț al mandatului. A fost un discurs lung, de circa o oră și jumătate, al treilea cel mai lung discurs despre Starea Uniunii din istoria SUA, potrivit primelor estimări.

Reluând una dintre temele sale favorite, Donald Trump vrea să fie reformat întreg sistemul de imigrație din SUA, în special în ceea ce privește reîntregirea familiei.

„Potrivit actualului sistem, viciat, un imigrant poate aduce cu el un număr nelimitat de rude îndepărtate. Planul nostru vizează doar familia apropiată. Sponsorizarea va fi limitată doar la soţ şi copii minori. Această reformă este necesară nu doar pentru economia noastră, dar şi pentru securitatea noastră şi pentru viitorul Americii. În ultimele săptămâni, două atacuri teroriste din New York au fost posibile din cauza Loteriei Vizelor şi a imigraţiei în lanţ. În epoca terorismului, aceste programe prezintă un risc pe care nu mai putem să ni-l asumăm. A venit vremea reformei”, a anunțat Donald Trump.

Primul discurs despre Starea Uniunii al lui Donald Trump a scos în evidență mersul bun al economiei, iar președintele s-a lăudat cu realizările sale după numai un an de mandat, subliniind că pentru America este un moment nou de oportunitate.

„De la alegeri am creat 2,4 milioane de noi locuri de muncă, între care 200.000 de locuri doar în sectorul manufacturier. După ani de zile de stagnare a salariilor, în sfârșit vedem creșteri salariale. Cererile de ajutor de șomaj au atins un minimum al ultimilor 40 de ani. Ceva de care sunt foarte mândru este că rata șomajului în rândul afro-americanilor a atins un minimum al tuturor timpurilor, iar în rândul hispano-americanilor, de asemenea, a ajuns la cel mai mic nivel din istorie. Încrederea în rândul afacerilor mici este la un nivel maxim al tuturor timpurilor. Bursa de acțiuni a zdrobit record după record, câștigând peste 8 trilioane de dolari (8.000 de miliarde de dolari - n.r.) în valoare în acest scurt interval de timp. Vestea cea mare pentru americani este că planul de pensii, conturile pentru finanțarea anilor de studii au urcat foarte mult. Și, așa cum am promis poporului american acum 11 luni, am realizat cele mai mari reduceri de taxe și cea mai mare reformă fiscală din istoria Americii. Reducerile noastre de taxe au asigurat o ușurare semnificativă pentru clasa de mijloc și pentru afacerile mici. Am redus taxele pentru americanii care muncesc din greu, aproape am dublat deducerile fiscale pentru toată lumea”, a arătat Donald Trump.