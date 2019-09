Donald Trump și Volodimir Zelenski, întrevedere în plin scandal legat de stenograma conversației lor telefonice

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit miercuri cu președintele american Donald Trump, în marja reuniunii ONU de la New York. Această întâlnire și mai ales declarațiile celor doi lideri erau extrem de așteptate, pentru că întrevederea are loc în plin scandal în Statele Unite legat de publicarea stenogramei unei convorbiri telefonice pe care cei doi lideri au avut-o în iulie.

În acest context, președintele Volodimir Zelenski a glumit în fața presei, la întâlnirea cu Donald Trump, spunând că e mai bine să-l întâlnească în persoană, în fața camerelor de televiziune, decât să vorbească cu el la telefon. „E mai bine să fii la TV decât la telefon”, a declarat Zelenski, de profesie actor de comedie.

Șeful Casei Albe este acuzat că în cursul acestei convorbiri telefonice a făcut presiuni asupra liderului de la Kiev pentru a determina deschiderea unei investigații care să îl pună într-o lumină proastă pe fostul vicepreședinte democrat Joe Biden, probabil principalul său rival la alegerile prezidențiale de anul viitor. Lidera Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, anunțase în ajun că declanșează procedurile preliminare pentru o eventuală punere sub acuzare a lui Donald Trump pentru abuz de putere, ceea ce ar putea duce în final la destituirea lui.

Președintele Trump, la rândul său, conștient de controversa stârnită de convorbirea telefonică avută cu Volodimir Zelenski, i-a spus acestuia că a devenit mai cunoscut decât el și l-a lăudat pentru voința sa de a investiga „tot felul de acte de corupție”, spunând că are o reputație absolut impecabilă și menționând că au mai vorbit „de vreo două ori”. Arătând către presă, Trump a spus: „Vor să audă fiecare cuvințel”, relatează CNN.

În aceste împrejurări, președintele Volodimir Zelenski a declarat, alături de președintele Donald Trump, că nu a simțit că șeful Casei Albe ar fi făcut presiuni de vreun fel asupra lui în timpul conversației telefonice avute în iulie. El a spus că a fost o convorbire „normală”.

„Cred că ați citit tot. Cred că ați citit textul. Îmi pare rău, dar nu vreau să fiu implicat în alegerile democraților. În alegerile din SUA. Nu. Sigur, am avut... cred că am avut o convorbire bună. A fost normală. Am vorbit despre multe lucruri și eu... eu așa cred - și voi ați citit - că nimeni nu a făcut presiuni asupra mea”, a declarat Zelenski în fața presei. Donald Trump a intervenit și a întărit ideea că nu a fost vorba despre niciun fel de presiune.

Donald Trump este suspectat că a făcut presiuni asupra omologului său ucrainean Volodimir Zelenski pentru deschiderea unei anchete care să îl pună în dificultate pe fostul vicepreședinte democrat Joe Biden, cel mai probabil rival al lui Donald Trump la alegerile prezidențiale de anul viitor. Fiul lui Joe Biden a venit la conducerea unei companii energetice din Ucraina în perioada în care tatăl său era mâna dreaptă a lui Barack Obama, iar Donald Trump i-ar fi cerut lui Volodimir Zelenski să decidă o investigație care să arunce îndoieli asupra corectitudinii acestei numiri.

„Sunt multe discuţii despre fiul lui Biden, că Biden a oprit o acţiune de investigare şi multă lume vrea să afle despre acest lucru, deci orice puteţi face împreună cu procurorul general ar fi minunat. Biden s-a lăudat că a oprit ancheta, deci, dacă aţi putea să verificaţi. Mie mi se pare oribil”, i-a spus Donald Trump lui Volodimir Zelenski, potrivit stenogramei convorbirii, prezentate miercuri de Casa Albă.

Pe de altă parte, președintele Ucrainei i-a spus lui Donald Trump că predecesorul său la Casa Albă, Barack Obama, „nu a avut vreme” să viziteze Ucraina. „Îmi dați cuvântul că dvs o veți vizita?”, l-a întrebat Zelenski pe Trump. Șeful Casei Albe s-a ferit însă să-și ia un angajament: „Ei bine, voi încerca”, a spus Donald Trump, menționând că odinioară a patronat concursurile de Miss Universe, iar odată, a fost o câștigătoare din Ucraina. Trump a adăugat că Ucraina este o țară cu un „potențial uriaș”, iar Zelenski i-a replicat: „Știu, vin de-acolo!”.

Pe același ton glumeț, Zelenski i-a mai amintit lui Trump că l-a invitat la Washington, dar s-a plâns că „a uitat să-i spună data”.

Redactor: Luana Păvălucă