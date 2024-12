Joe Biden l-a grațiat pe fiul său, Hunter. Ce a spus președintele SUA

Preşedintele Joe Biden a anunţat că l-a graţiat pe fiul său Hunter Biden, care a fost condamnat în cursul acestui an pentru infracţiuni federale legate de arme şi neplata taxelor, informează CNN.

„Astăzi, am semnat o graţiere pentru fiul meu Hunter. Din ziua în care am preluat funcţia, am spus că nu voi interveni în procesul decizional al Departamentului de Justiţie şi m-am ţinut de cuvânt chiar şi atunci când am văzut cum fiul meu a fost urmărit penal în mod selectiv şi nedrept", a spus Joe Biden într-o declaraţie publicată duminică de Casa Albă, notează News.ro.

„Sper că americanii vor înţelege de ce un tată şi un preşedinte ar ajunge la această decizie”, a adăugat şeful Casei Albe, care se pregăteşte de încheierea mandatului său prezidenţial la 20 ianuarie 2025.

