Victor Ponta a declarat, miercuri la emisiunea „Studio politic” difuzată de Digi24, că nu își dorește ca adversarii politici să fie „persecutați cu dosare penale”, așa cum i-a fost lui făcut dosar politic de către Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi ca să plece din funcția de prim-ministru. Întrebat dacă și dosarul împotriva lui Călin Georgescu e politic, candidatul independent la alegeri a precizat că vrea să vadă ce spun judecătorii, însă crede că „are legătură cu candidatura domniei sale”. Despre dosarul împotriva lui Sebastian Ghiță, nu consideră că e politic, deoarece acesta nu are o activitate politică.

„Nici vorbă. Haideți să vă dau un exemplu de care ziceți dumneavoastră. Nu știu, dosarul domnului Buzatu de la Vaslui, DNA l-a filmat. Nu e niciun dosar politic acolo. Pot să dau și multe alte exemple cazuri de corupție, cazuri de încălcare a legii. Nici vorbă. Toate acuzațiile care mi-au fost aduse, spre deosebire de alții, m-am dus în fața judecătorilor. Judecătorii m-au achitat, în unanimitate. O spun încă o dată. Nu vreau răzbunări și nu vreau ca vreun adversar politic să fie persecutat cu dosare penale, așa cum am fost eu și familia mea”, a afirmat Victor Ponta, întrebat dacă orice dosar în care este implicat un politician poate fi considerat dosar politic, miercuri la Digi24.

„Probabil că cei care mi-au făcut atunci dosarul, Iohannis, Kovesi nu se gândeau că o reapar după 10 ani”

El a reamintit că judecătorii ÎCCJ au decis că acuzațiile împotriva sa erau false și dosarul împotriva sa a fost făcut doar pentru a-l „scoate pe tușă”.

„Din păcate, trebuie să vă dau exemplu meu și al familiei mele. 8 ani de zile doar ca să plec din funcția de prim-ministru, mi s-au adus niște acuzații evident false și pot să spun acest lucru nu ca orice politician care zice nu e adevărat. Nu. Eu mă bazez pe decizia dată în una limitate de trei judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție în fond și cinci judecători în unimitate, în apel. Opt judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție au zis «Ponta a fost acuzat pe degeaba». N-a fost însă fără un scop acuzația la adresa mea, ci plecarea mea din funcția de prim-ministru. De acest gen de dosare politice vorbesc, în care apar achitări, în care nimeni nu este responsabil, dar efectul s-a produs. L-am scos pe Ponta opt ani pe tușă. (...) Probabil cei care mi-au făcut dosarul atunci, domnule Iohannis, doamna Kovesi nu se gândeau că o să reapar după 10 ani. Am supraviețuit”, a explicat Ponta.

Chestionat dacă dosarul lui Sebastian Ghiță este sau nu unul politic, fostul premier a răspuns: „Nu. De ce să fie politic, că nu are nicio activitate politică? E un dosar comun care trebuie rezolvat de către judecătorii”.

El a adăugat că l-ar grația, ca președinte, pe Călin Georgescu, dacă s-ar dovedi că este vorba de un dosar politic împotriva acestuia.

„E cam gravă. E foarte gravă. Tocmai de aia trebuie și dovedită”, a adăugat el, referindu-se la acuzațiile contra ordinii constituționale care îi sunt aduse lui Georgescu.

Întrebat dacă, în opinia sa, dosarul lui Călin Georgescu e politic, Ponta a replicat: „Vreau să văd ce spun judecători. Eu nu știu în locul judecătorilor, dar cred că are legătură cu candidatura domniei sale”.

„Da. Și cred că dosare făcute în legătură cu candidaturi, cu poziții politice, cu atitudini politice exprimate în mediul online nu trebuie să mai existe. Vă dau poate exemplul care mi-e cel mai ușor. La depunerea candidaturii la Biroul Electoral Central era și faimosul domn Marian Ceaușescu care, cât am vorbit eu, el a țipat: «Ponta e rău». M-am dus la el, avea camera pornită și am vrut să mă înregistreze și am zis «Marian Ceaușescu cât va fi Ponta președinte, nu vei păți absolut nimic, pentru că îți garantez că ai voie să mă înjuri»”, a completat Victor Ponta.

Ce spune Ponta, întrebat dacă ar grația-o pe Elena Udrea

Chesitonat dacă i-ar grația pe Elena Udrea, pe Radu Mazăre, candidatul ka alegerile prezidențiale a răspuns: „Din câte știu, Radu Mazăre, liber. Nu? Sincer să fiu, cred că și doamna Udrea, dacă se încadrează în prevederile legale, poate de asemenea să fie eliberată conform legii”.

„Dar eu vorbesc de cei care au avut dosare și au fost prea mulți în România doar pentru că au avut o atitudine politică și o poziție politică care nu convenea establishment-ului, sistemului, partidelor aflate la guvernare. De exemplu, domnul Potra nu l-am întâlnit vreodată. Nu doresc să-l cunosc neapărat. Dacă declarațiile lui pouneți mâna pe arme, veniți la București sunt dovedite, aia nu e o infracțiune politică. Aia este, evident, o infracțiune de drept comun care trebuie sancționată”, a mai explicat el.

Victor Ponta vrea închisoare pe viață pentru rețelele de trafic de droguri și pentru faptele de mare corupție

Ponta a declarat că va milita, din prima zi ca șef al statului pentru pedepse de închisoare pe viață pentru rețele de trafic de droguri și petnru faptele de mare corupție. Deespre tinerii care consumă droguri, fostul premier spune că nu trebuie să facă pușcărie, ci consiliați, ajutați să depășească adicția.

„Ce voiam să spun însă altceva, cu experiența de ani de zile de magistrat? Sunt însă niște fenomene infracționale la care eu, ca președinte, din prima zi, voi milita să schimbăm regimul juridic. Și mă refer la traficul de droguri, acolo unde voi cere Parlamentului, sunt convins că voi avea sprijin, trebuie să existe pedeapsa cu închisoare pe viață pentru rețelele de trafic de droguri. În același timp, copiii, tinerii care fumează o țigară, o pastilă, în niciun caz nu cred că trebuie să meargă în închisoare. Trebuie să-i ajutăm, să-i consiliem, să-i salvăm, nu să-i băgăm în închisoare pe pe tineri, ci pe traficanți”, a explicat el.

„Și la fel, faptele de mare corupție. Dacă vorbim de mare corupție, da, poate să fie până la închisoarea pe viață și un lucru bun, pentru că în felul ăsta dăm un mesaj foarte clar”, a continuat Ponta.

Ponta: Mă aștept ca ANAF să protejeze românii cinstiți, nu pe Klaus Iohannis care trebuie să restituie 350.000 euro statului român

„Vă spun un lucru orice român, orice firmă românească care are o datorie la stat într-o zi se blochează contul de către ANAF. Domnul Iohannis are o hotărâre definitivă și revocabilă de șase luni prin care trebuie să restituie statului român 350.000 euro, sper că nu greșesc și n-are nicio treabă. Joacă golf. Nu e drept, nu e normal această diferență și mă aștept ca ANAF să-și facă datoria față de toți cetățenii și să-i protejeze firmele românești și cetățenii cinstiți, nu pe domnul Iohannis”, a conchis Victor Ponta.

