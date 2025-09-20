Libertatea presei, sub presiune în SUA. Decizie de ultimă oră a Pentagonului. Ce li se va impune jurnaliștilor americani

Departamentul Apărării al SUA le va cere jurnaliştilor acreditaţi să-i obţină aprobarea pentru orice publicare de informaţii care îl vizează, clasificate sau nu. În caz contrar, respectivele persoane riscă să-și piardă accesul la Pentagon. Măsura a fost descrisă drept un „atac la adresa jurnalismului independent” de către o importantă asociaţie a reporterilor, relatează AFP.



Aceste noi condiţii, comunicate vineri seară jurnaliştilor, constituie un nou pas în lupta dusă de preşedintele Donald Trump şi administraţia sa împotriva presei tradiţionale, pe care o acuză că le este defavorabilă, arată presa internațională.

Informaţiile de la Departamentul Apărării „trebuie aprobate de către un oficial special, înainte de publicare, chiar dacă informaţiile nu sunt acoperite de secretul apărării”, se arată în noul document. Aceasta pare să includă informaţiile culese de jurnalişti prin surse interne, în afara canalelor oficiale de comunicare.

Nerespectarea acestei reguli este invocată în mod explicit ca justificare pentru retragerea acreditării.



„Pentagonul le cere de acum jurnaliştilor să semneze un angajament de a nu obţine informaţii, chiar dacă nu sunt clasificate, decât dacă sunt autorizate în mod expres de guvern”, a rezumat situaţia, într-un comunicat, National Press Club din Washington, o asociaţie a jurnaliştilor.



„Acest lucru constituie un atac direct asupra jurnalismului independent chiar în locul unde o perspectivă independentă este cea mai importantă: armata americană”, a adăugat declaraţia semnată de preşedintele asociaţiei, Mike Balsamo, care a cerut Pentagonului să anuleze această cerinţă.



Această dispoziţie „contravine direct măsurilor de protecţie constituţionale acordate presei libere într-o democraţie şi constituie încă o încercare de a limita dreptul publicului de a înţelege ce face guvernul său”, a denunţat sâmbătă publicația The New York Times.



Pete Hegseth, şeful „Departamentului de Război”, aşa cum preferă să-l numească preşedintele SUA, a apărat această nouă prevedere din formularul de acreditare. „Presei nu i se mai permite să se plimbe pe coridoarele unei unităţi securizate. Purtaţi-vă la vedere badge-ul şi urmaţi regulile - sau mergeţi acasă”, a scris el pe X.

La sosirea sa la Pentagon la începutul acestui an, a dispus ca birourile unor instituţii media importante, mai progresiste, să fie îndepărtate din Pentagon şi date unor publicaţii mai orientate spre dreapta.



Pete Hegseth a fost puternic criticat în martie pentru că a împărtăşit un plan de atac militar împotriva rebelilor houthi din Yemen într-un grup de chat de pe Signal, la care un jurnalist fusese adăugat în mod accidental.



Donald Trump, după ce a dat în judecată Wall Street Journal şi New York Times şi a salutat înlăturarea umoristului Jimmy Kimmel de pe postul său de televiziune pentru comentariile sale politice, a numit vineri „ilegală” acoperirea media despre el, pe care o consideră „negativă”.

Editor : C.A.