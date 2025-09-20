Live TV

Libertatea presei, sub presiune în SUA. Decizie de ultimă oră a Pentagonului. Ce li se va impune jurnaliștilor americani

Data publicării:
Congresul SUA
Noi reguli pentru jurnaliștii americani, impuse de Pentagon. Foto: Profimedia

Departamentul Apărării al SUA le va cere jurnaliştilor acreditaţi să-i obţină aprobarea pentru orice publicare de informaţii care îl vizează, clasificate sau nu. În caz contrar, respectivele persoane riscă să-și piardă accesul la Pentagon. Măsura a fost descrisă drept un atac la adresa jurnalismului independentde către o importantă asociaţie a reporterilor, relatează AFP.

Aceste noi condiţii, comunicate vineri seară jurnaliştilor, constituie un nou pas în lupta dusă de preşedintele Donald Trump şi administraţia sa împotriva presei tradiţionale, pe care o acuză că le este defavorabilă, arată presa internațională.

Informaţiile de la Departamentul Apărării trebuie aprobate de către un oficial special, înainte de publicare, chiar dacă informaţiile nu sunt acoperite de secretul apărării, se arată în noul document. Aceasta pare să includă informaţiile culese de jurnalişti prin surse interne, în afara canalelor oficiale de comunicare.

Nerespectarea acestei reguli este invocată în mod explicit ca justificare pentru retragerea acreditării.

Pentagonul le cere de acum jurnaliştilor să semneze un angajament de a nu obţine informaţii, chiar dacă nu sunt clasificate, decât dacă sunt autorizate în mod expres de guvern, a rezumat situaţia, într-un comunicat, National Press Club din Washington, o asociaţie a jurnaliştilor.

Acest lucru constituie un atac direct asupra jurnalismului independent chiar în locul unde o perspectivă independentă este cea mai importantă: armata americană, a adăugat declaraţia semnată de preşedintele asociaţiei, Mike Balsamo, care a cerut Pentagonului să anuleze această cerinţă.

Această dispoziţie contravine direct măsurilor de protecţie constituţionale acordate presei libere într-o democraţie şi constituie încă o încercare de a limita dreptul publicului de a înţelege ce face guvernul său, a denunţat sâmbătă publicația The New York Times.

Pete Hegseth, şeful Departamentului de Război, aşa cum preferă să-l numească preşedintele SUA, a apărat această nouă prevedere din formularul de acreditare. Presei nu i se mai permite să se plimbe pe coridoarele unei unităţi securizate. Purtaţi-vă la vedere badge-ul şi urmaţi regulile - sau mergeţi acasă, a scris el pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La sosirea sa la Pentagon la începutul acestui an, a dispus ca birourile unor instituţii media importante, mai progresiste, să fie îndepărtate din Pentagon şi date unor publicaţii mai orientate spre dreapta.

Pete Hegseth a fost puternic criticat în martie pentru că a împărtăşit un plan de atac militar împotriva rebelilor houthi din Yemen într-un grup de chat de pe Signal, la care un jurnalist fusese adăugat în mod accidental.

Donald Trump, după ce a dat în judecată Wall Street Journal şi New York Times şi a salutat înlăturarea umoristului Jimmy Kimmel de pe postul său de televiziune pentru comentariile sale politice, a numit vineri ilegală acoperirea media despre el, pe care o consideră negativă.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
bolojan retaileri original_govr2957
5
Reprezentanții retailerilor i-au spus lui Bolojan că nu mai vor plafonare la adaosul...
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Digi Sport
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sistem Patriot
SUA suspendă vânzarea unor arme către Europa, inclusiv sisteme...
alexandru nazare face declaratii
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF...
Volodimir Zelenski
Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești. „Nu...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă...
Ultimele știri
Cum și-a schimbat viața un profesor de arte american personalizând păpuși Labubu: De la hobby, la mii de dolari pe lună
Avertisment MAE pentru români, după atacurile cibernetice în mai multe aeroporturi din Europa. Ce țări sunt afectate
Donald Trump insistă că reportajele critice care îl vizează sunt „ilegale”: „Libertatea de exprimare nici nu mai intră în discuție”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
US President Donald Trump visits Israel
Administraţia Trump vrea să vândă Israelului arme și echipament militar în valoare de 6,4 miliarde de dolari 
trump
Demisie la presiunea lui Donald Trump. Un procuror federal pleacă după ce a refuzat să anchete dușmanii președintelui american
Trump Remarks in the Oval Office
Donald Trump lansează „viza de aur” pentru un milion de dolari: „Va fi un succes imens”
rump publică un nou clip cu un atac împotriva unei nave care transporta droguri „cu scopul de a otrăvi populaţia americană”
Trump publică un nou clip cu un atac împotriva unei nave care transporta droguri „cu scopul de a otrăvi populaţia americană”
donald trump, imigratie, deportari
Cum a răsturnat Trump sistemul juridic pentru a-și atinge obiectivele de deportare și a face din tribunale capcane pentru imigranți
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Fanatik.ro
Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să se scufunde. Tribunele se...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
„E moarte lentă”. Românul care și-a dat demisia de la Amazon: „Am clacat psihic, m-a terminat. Am plecat”
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme