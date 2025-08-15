Live TV

Galerie Foto Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene. „Criminalul de război se află aici”

Data actualizării: Data publicării:
Alaska
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia

Câteva sute de persoane s-au adunat pentru un miting pro-Ucraina în Anchorage, Alaska, unde președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri.

Summitul cu miză mare – prima întâlnire față în față între un președinte american și Putin de când acesta din urmă a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 – are scopul de a pune bazele unui armistițiu. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat la summit, care va începe în jurul orei 11:00, ora locală, la baza militară Elmendorf-Richardson, scrie Politico.

Protestatarii au început să se adune vineri dimineața devreme, înainte de sosirea lui Putin la Anchorage, scandând sloganuri pro-Kiev și cerând Rusiei să returneze cei 20.000 de copii ucraineni pe care i-a răpit din zona de război.

Protestatarii s-au arătat, de asemenea, indignați de faptul că Trump l-a invitat pe Putin la o întâlnire pe teritoriul american din Alaska, care a fost teritoriu rus până când a fost vândut Statelor Unite în 1867.

„Ucraina și Alaska — niciodată mai multă Rusie”, a declarat Ostap Yarysh, consilier media al fundației Razom for Ukraine, într-o postare pe X, alături de imagini din cadrul protestului.

Organizatorii locali ai mitingului au declarat „Alaska se opune tiraniei” într-o postare pe rețelele de socializare, chemând susținătorii să „se adune în Anchorage, Alaska, pentru a protesta împotriva unui criminal de război internațional care se află aici”.

„Decizia de a-l găzdui pe Putin, un criminal de război, pe teritoriul Alaskăi este o trădare a istoriei noastre și a clarității morale cerute de suferința Ucrainei și a altor popoare ocupate”, a declarat ONG-ul Native Movement într-un comunicat, cerându-i lui Trump să nu încheie un acord cu Putin.

Trump a declarat că intenționează să organizeze o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean și Putin imediat după întâlnirea din Alaska. Președintele SUA a spus că există „trei idei” pentru locații – și „de departe cea mai ușoară” ar fi să rămână în Alaska.

Ucraina și aliații săi europeni și-au exprimat un optimism prudent cu privire la summit, după ce Trump și-a întărit criticile la adresa lui Putin pentru rolul său în prelungirea războiului și a lansat ideea garanțiilor de securitate din partea SUA pentru a facilita un armistițiu, lucru pe care îl respinsese anterior.

Proteste în Alaska. Foto: Profimedia
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Proteste în Alaska. Foto: Profimedia | Poza 1 din 8
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia | Poza 2 din 8
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia | Poza 3 din 8
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia | Poza 4 din 8
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia | Poza 5 din 8
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia | Poza 6 din 8
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia | Poza 7 din 8
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia | Poza 8 din 8
Proteste în Alaska. Foto: Profimedia
,

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
3
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Digi Sport
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0188760105
Summitul din Alaska și riscul de radicalizare a Ucrainei: națiunile...
Ziua Marinei 2025. Foto: Inquam Photos/Costin Dinca
Parada navală și ceremonii militare la Constanța, de Ziua Marinei...
HARTĂ Alertă de caniculă în peste jumătate de ţară: ANM a emis cod...
colaj cu Vladimir Putin, Donald Trump și harta regiunii arctice
Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore...
Ultimele știri
Cum va fi vremea în București în acest weekend prelungit. Noi avertizări meteorologice
Eșec în lupta împotriva poluării cu plastic. Cele 185 de țări reunite la Geneva nu au reușit să adopte tratatul global
Pacienți trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii: cel puţin 100 de persoane au murit în spitalele din Argentina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
On July 16, 2018, President Donald Trump and President Vladimir Putin held a joint press conference in Helsinki, Finland. They discussed U.S.-Russia relations and key issues such as arms control, regional security, and international cooperation.
Care va fi atitudinea lui Donald Trump în timpul negocierilor cu Vladimir Putin: la Helsinki, în 2018, a fost extrem de prietenos
zelenski tweet
Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi”
donald trump vladimir putin
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de Casa Albă
Trump-Putin Helsinki 2018 Summit Demonstrations
Relația Trump - Putin, de la aproape un „bromance” la tensiunile provocate de războiul din Ucraina
Donald Trump
Cel mai recent sondaj arată ce cred americanii despre capacitatea lui Trump de a lua „decizii înțelepte” în conflictul ruso-ucrainean
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Fanatik.ro
Ce descoperire neașteptată a făcut un bărbat când a mers la cules de ciuperci în pădure. A fost imediat...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Vladimir Putin înainte de negocierile de pace cu Donald Trump. De ce...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Imaginile momentului cu Nicuşor Dan, de Sfânta Maria! A fost fotografiat în secret, ce a ales să facă în loc...
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii
Digi FM
Prietenia lor, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan, la premiera celui mai nou film în...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Sharon Stone, apariție rară pe covorul roșu cu cei trei fii. Au strălucit împreună la premiera „Nobody 2”
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...