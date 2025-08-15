Câteva sute de persoane s-au adunat pentru un miting pro-Ucraina în Anchorage, Alaska, unde președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri.

Summitul cu miză mare – prima întâlnire față în față între un președinte american și Putin de când acesta din urmă a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 – are scopul de a pune bazele unui armistițiu. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat la summit, care va începe în jurul orei 11:00, ora locală, la baza militară Elmendorf-Richardson, scrie Politico.

Protestatarii au început să se adune vineri dimineața devreme, înainte de sosirea lui Putin la Anchorage, scandând sloganuri pro-Kiev și cerând Rusiei să returneze cei 20.000 de copii ucraineni pe care i-a răpit din zona de război.

Protestatarii s-au arătat, de asemenea, indignați de faptul că Trump l-a invitat pe Putin la o întâlnire pe teritoriul american din Alaska, care a fost teritoriu rus până când a fost vândut Statelor Unite în 1867.

„Ucraina și Alaska — niciodată mai multă Rusie”, a declarat Ostap Yarysh, consilier media al fundației Razom for Ukraine, într-o postare pe X, alături de imagini din cadrul protestului.

Organizatorii locali ai mitingului au declarat „Alaska se opune tiraniei” într-o postare pe rețelele de socializare, chemând susținătorii să „se adune în Anchorage, Alaska, pentru a protesta împotriva unui criminal de război internațional care se află aici”.

„Decizia de a-l găzdui pe Putin, un criminal de război, pe teritoriul Alaskăi este o trădare a istoriei noastre și a clarității morale cerute de suferința Ucrainei și a altor popoare ocupate”, a declarat ONG-ul Native Movement într-un comunicat, cerându-i lui Trump să nu încheie un acord cu Putin.

Trump a declarat că intenționează să organizeze o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean și Putin imediat după întâlnirea din Alaska. Președintele SUA a spus că există „trei idei” pentru locații – și „de departe cea mai ușoară” ar fi să rămână în Alaska.

Ucraina și aliații săi europeni și-au exprimat un optimism prudent cu privire la summit, după ce Trump și-a întărit criticile la adresa lui Putin pentru rolul său în prelungirea războiului și a lansat ideea garanțiilor de securitate din partea SUA pentru a facilita un armistițiu, lucru pe care îl respinsese anterior.

Proteste în Alaska. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Editor : Sebastian Eduard