Noi detalii în cazul dispariției Mădălinei Cojocari: Tatăl vitreg, suspectat de mama fetei că i-ar fi vândut copilul

Un mandat de percheziție emis în cazul Mădălinei Cojocari, fata de 12 ani care a dispărut în SUA, arată că mama ei, care a fost arestată pentru că nu a raportat dispariția la timp, și bunica fetei au discutat posibilitatea ca tatăl ei vitreg să o fi vândut pe fată, scrie CNN. Mai mult, poliția a găsit imagini cu o fată ce seamănă cu Mădălina stând alături de un bărbat, care ar putea fi o rudă a sa, la o zi după ce fata a fost oficial declarată dispărută.

Diana Cojocari, mama Mădălinei, în vârstă de 37 de ani, și Christopher Palmiter, tatăl ei vitreg, în vârstă de 60 de ani, au fost arestați pe data de 17 decembrie pentru că au omis să raporteze dispariția copilului, la acea vreme în vârstă de 11 ani, potrivit poliției.

Mădălina, care ar avea acum 12 ani, a fost văzută ultima dată acasă în Cornelius, Carolina de Nord, pe data de 23 noiembrie 2022, dar părinții au așteptat până pe 15 decembrie înainte să îi raporteze dispariția. Ambii adulți neagă că ar știi unde se află fata.

Potrivit mandatului emis în luna martie, mama și bunica Mădălinei au discutat despre o teorie conform căreia Palmiter „ar fi dat-o pe fată pentru bani” în timpul unei conversații telefonice pe care Diana a purtat-o de la închisoare. Cele două au discutat și despre o „pungă cu bani” și „scoaterea de bani”, potrivit mandatului.

Într-o altă conversație la telefon dintre Palmiter, fratele lui și cumnata sa, bărbatul a menționat faptul că mama Mădălinei „avea o grămadă de bani la ea și el nu știa de unde provin”. Palmiter a mai spus și că vor apărea niște „chestii financiare”, iar fratele lui i-a spus să nu își facă griji despre asta.

Poliția din Carolina de Nord ar fi obținut chiar imagini de la o cameră de supraveghere în care o fată, care pare să fie Mădălina, apare alături de un bărbat după ce aceasta a fost dată dispărută, scrie Fox News.

Bărbatul ar fi Octavian Cebanu, singura rudă de sânge a Mădălinei despre care se știe că locuiește în America. Mandatul de percheziție arată că, înainte ca fata să dispară, Diana l-ar fi contactat pe Cebanu ca să o ajute să le „scoată pe furiș” pe ea și pe fiica ei din casa lor din Cornelius.

„[Diana] i-a spus că era într-o relație proastă cu coinculpatul Christopher Palmiter și că voia să divorțeze”, se precizează în mandat.

Mai mult, de pe telefonul lui Cebanu ar fi fost făcute mai multe apeluri către „persoane neidentificate implicate în investigații în desfășurare privind traficul de droguri”.

Imaginile surprinse de camera de supraveghere montată în interiorul unui autobuz școlar o arată pe Mădălina părăsind vehiculul la ora 5 după masa pe 21 noiembrie, ultima zi în care eleva de clasa a VI-a a mai participat la cursuri.

Mădălina a fost văzută ultima oară purtând blugi, adidași, o geacă și un tricou alb pe care scria „I can change the world with love” („Pot să schimb lumea cu dragoste”).

Editor : Raul Nețoiu