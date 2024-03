Peste 4.200 de cărţi au fost interzise anul trecut în şcolile şi bibliotecile din SUA, din cauza temelor abordate

Școlile şi bibliotecile din Statele Unite au interzis anul trecut mai multe cărţi decât în orice alt an dinainte, a anunţat joi Asociaţia Bibliotecarilor Americani (ALA), care a documentat 4.240 de titluri vizate de cenzură în 2023.

Multe dintre cărţi au fost interzise pentru că se refereau la probleme legate de comunităţile LGBTQ+ sau de rasă, deşi lista a fost vastă, incluzând romane predate în mod obişnuit, precum „Lord of the Flies” şi „To Kill a Mockingbird”, scrie The Guardian, potrivit Agerpres.

Asociaţia Bibliotecarilor Americani a documentat 4.240 de titluri unice de cărţi vizate de cenzură în 2023, mai multe decât în cei doi ani anteriori la un loc: 2.571 în 2022 şi 1.651 în 2021. A existat o creştere de 65% în 2023 faţă de 2022.

De asemenea, anul trecut a înregistrat 1.247 de cereri documentate de interzicere a diferitelor cărţi de bibliotecă, materiale didactice şi alte resurse.

„Cărţile se concentrează asupra persoanelor LGBTQ+ şi a celor de culoare”

Emily Drabinski, preşedinta ALA, a calificat interdicţiile de carte drept „un atac la libertatea noastră de a citi”.

„Cărţile vizate se concentrează din nou asupra persoanelor LGBTQ+ şi a celor de culoare”, a spus ea. „Comunităţile noastre şi ţara noastră sunt mai puternice datorită diversităţii. Bibliotecile care reflectă diversitatea comunităţilor lor promovează învăţarea şi empatia pe care unii oameni vor să le ascundă sau să le elimine”.

Numărul titlurilor vizate de cenzură a crescut, de asemenea. Acesta a crescut cu 92% în bibliotecile publice şi cu 11% în şcoli.

ALA a declarat că va publica lista celor mai des vizate cărţi în aprilie, dar unele dintre cele mai contestate titluri de cărţi în 2022 au fost Gender Queer: „A Memoir”, de Maia Kobabe; „All Boys Aren't Blue”, de George M Johnson; „The Bluest Eye”; de Toni Morrison şi „The Perks of Being a Wallflower”, de Stephen Chbosky.

Ce state interzic cele mai multe cărți

Mişcarea de interzicere a cărţilor a luat amploare în ultimii ani în SUA, în special în statele conduse de republicani, pe măsură ce activismul politico-religios capătă forţă.

În 17 state au existat tentative de interzicere a peste 100 de cărţi: Colorado, Connecticut, Florida, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Maryland, Missouri, Carolina de Nord, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia şi Wisconsin.

„Bibliotecile sunt instituţii vitale pentru fiecare comunitate din această ţară, iar profesioniştii din biblioteci, care şi-au dedicat viaţa protejării dreptului nostru la lectură, se confruntă cu ameninţări la adresa locurilor de muncă şi a bunăstării lor”, a declarat Drabinski.

