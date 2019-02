R. Kelly, acuzat de pedofilie, într-o filmare compromițătoare, alături de o fata de 14 ani. CNN a văzut înregistrarea

Un avocat american a declarat joi că deţine o nouă înregistrare video în care apare cântăreţul R. Kelly, acuzat de pedofilie în trecut, şi care arată că vedeta R&B ar avea o relaţie sexuală cu o minoră, informează Agerpres, care citează AFP.

Foto: Gulliver/Getty Images

Într-un comunicat publicat pe contul său de Twitter, avocatul foarte mediatizat Michael Avenatti, care o apără pe vedeta din filmele pentru adulţi Stormy Daniels în procesul împotriva preşedintelui Donald Trump, precizează că a trimis „această nouă probă, care stabileşte vinovăţia” cântăreţului, procurorului din comitatul Cook, la Chicago, unde locuieşte R. Kelly.Cântăreţul nu recunoaşte acuzaţiile. „Kelly neagă că s-ar fi dedat la comportamente ilegale, indiferent de natura acestora”, a reacţionat avocatul vedetei într-un comunicat transmis mai multor publicaţii.Cântăreţul se confruntă cude câteva decenii. În 2002, a fost pus sub acuzare pentru că a filmat întâlnirile sale sexuale cu o minoră de 14 ani, dar a fost achitat în 2008.Potrivit avocatului Michael Avenatti, această nouă înregistrare, de 45 de minute, nu a mai fost publicată anterior şi afişează o relaţie sexuală între Robert Kelly, numele real al cântăreţului, şi o fată „minoră”. Înregistrarea a fost văzută și de reporteri ai CNN, careAvocatul spune că vrea să „îl aducă pe acest prădător în faţa justiţiei”.Contactat de AFP, biroul procurorului a refuzat să confirme sau să infirme dacă există o anchetă în desfăşurare, dar, potrivit publicaţiei New Yorker, R. Kelly ar putea fi inculpat şi arestat.Potrivit postului de televiziune CNN, care a vizionat înregistrarea, în imagini apar doi bărbaţi.„Apare un bărbat dezbrăcat, care seamănă cu R. Kelly, şi care întreţine relaţii sexuale cu tânăra”, potrivit postului american de televiziune.„Nu este posibil ca vârsta să fie stabilită doar pe baza înregistrărilor”, a explicat CNN, precizând că bărbatul dezbrăcat care seamănă cu R. Kelly şi fata menţionează „14 ani”, într-o referire la organele genitale ale acesteia.R. Kelly a fost căsătorit, pentru o scurtă perioadă de timp, în 1994, cu tânăra cântăreaţă Aaliyah, pe atunci în vârstă de 15 ani. Părinţii minorei au anulat ulterior căsătoria. Cântăreaţa a decedat într-un accident de avion în 2001.Controversa din jurul cântăreţului a revenit în atenţia publicului odată cu difuzarea, la începutul anului, a unui documentar care îl acuză de mai multe agresiuni sexuale, în special a unor fete cu vârste mai mici de 16 ani.O anchetă a fost deschisă la New York, iar casa de discuri Sony Music a renunţat la contractul cu interpretul hitului „I Believe I Can Fly”.