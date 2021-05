Răspunsul lui Barack Obama, întrebat dacă guvernul deține laboratoare secrete în care studiază extratereștri

De vorbă cu Barack Obama despre extraterești. S-a întâmplat la o emisiune din Statele Unite, unde fostul preşedinte a fost întrebat dacă guvernul deține laboratoare secrete în care studiază ființe venite din alte galaxii. Iată ce a răspuns.

Barack Obama - fost președinte al Statelor Unite: Când vine vorba despre extratereștri, sunt unele lucruri pe care pur și simplu nu ți le pot spune în direct. Adevărul e că atunci când am preluat funcția de președinte, am întrebat dacă există un laborator pe undeva unde păstrăm specimene extraterestre și o navă spațială. Au cercetat puțin și răspunsul a fost negativ. Dar ceea ce e adevărat e că există filmări cu obiecte care au apărut pe cer, despre care nu știm ce sunt, nu putem explica cum s-au deplasat, traiectoria lor. Cred că oamenii încă le iau în serios și încearcă să investigheze și să-și dea seama ce sunt. Dar nu am nimic de raportat pentru voi astăzi. De fapt, iată care e de fapt chestiunea: Reggie ar putea fi, de fapt, un extraterestru. Vă amintiți de scenele din "Bărbați în negru"? De fapt, el încearcă să distragă atenția atunci când pune astfel de întrebări. Știm, oare, cum arată în spatele acelor ochelari? Poate că ochii lui clipesc în direcția greșită. Asta e o întrebare la care ar trebui să se gândească toată lumea.

