VIDEO. Protest la Casa Albă față de atacul din Siria

„Luaţi mâinile de pe Siria!”, au scandat zeci de oameni, strânşi în faţa reşedinţei lui Donald Trump. Ei au ţinut să precizeze că atacul aliat nu îi reprezintă. Bătrâni, tineri, copii, au plecat de la Casa Albă în marş prin Washington. Protestatarii au transmis că militează pentru libertate, pentru oameni şi pentru pace, iar pacea este un rezultat al dreptăţii, nu al bombelor.

Și în Franța opoziția a criticat participarea țării la atacurile împotriva regimului sirian. De la extrema-stângă la extrema-dreaptă, trecând prin partidul Republicanii (al fostului președinte Sarkozy), o mare parte a clasei politice l-a criticat pe președintele Emmanuel Macron pentru că a intervenit în Siria fără mandat ONU, alături de Washington și Londra.

„Acțiunea care a fost întreprinsă de forțele noastre armate este legitimă, ea a vizat să pună capăt unei grave încălcări a dreptului și a avut obiective precise: distrugerea capacităților chimice ale regimului sirian, pentru a împiedica alte carnagii chimice”, a justificat ministrul de externe Jean-Yves Le Drian.

Republicanii, partidul de dreapta al Franței, consideră că acestă demonstrație punctuală de forță riscă să alimenteze terorismul și acreditează ideea că Occidentul este ostil lumii arabe. „Aceste lovituri ne slăbesc diplomația. Emmanuel Macron aliniază diplomația Franței la cea a lui Donald Trump: e o greșeală”, a declarat un lider al acestui partid. Un alt deputat a scris pe Twitter că Franța nu este de partea dreptului și distruge sistemul legal, dacă efectuează un bombardament asupra unei țări suverane fără aprobarea ONU.

Marine Le Pen, președinta Frontului Național, consideră că Franța a pierdut ocazia de a apărea pe scena internațională ca o putere independentă.

Socialiștii au avut o poziție mai moderată. Sunt de acord că atacurile chimice repetate ale regimului de la Damasc impuneau o reacție. Fostul președinte Francois Hollande consideră că atacurile sunt justificate, dar trebuie urmate de o presiune diplomatică și politică asupra Moscovei și Teheranului.

Și în Marea Britanie partidele de opoziţie şi mai multe ONG-uri au condamnat sâmbătă decizia premierului conservator Theresa May de a ordona lovituri aeriene în Siria fără consultarea Parlamentului, întrerupând astfel uzanţa în vigoare după intervenţia militară din Irak în 2003, care a lăsat urme profunde în societatea britanică.

„Marea Britanie ar trebui să joace rolul de lider în căutarea unui armistiţiu în acest conflict, şi nu să primească instrucţiuni de la Washington pentru a-i pune pe soldaţii britanici în pericol”, a reacţionat liderul laburist Jeremy Corbyn, după anunţul privind loviturile efectuate de aviaţia britanică împotriva unui complex militar în apropiere de Homs, relatează Agerpres.

„A merge în siajul unui preşedinte american imprevizibil nu poate înlocui un mandat al Camerei Comunelor”, a declarat şi liderul Partidului Liberal-Democrat, Vince Cable. De aceeaşi opinie a fost şi Stewart McDonald, purtător de cuvânt al Partidului Naţional Scoţian, a treia forţă din parlamentul britanic.

La rândul său, coaliţia „Stop the war” a condamnat atacurile din Siria, considerând că acestea nu le vor aduce sirienilor decât şi mai multă nenorocire şi distrugeri.

„Majoritatea zdrobitoare a populaţiei britanice se opune acestei acţiuni, aşa cum s-a opus unei serii de războaie în ultimii 17 ani”, a subliniat coaliţia.

Conform unui sondaj YouGov publicat joi, 43% dintre britanici erau împotriva unor lovituri aeriene în Siria, numai 22% declarându-se favorabili.

Şi Campania pentru Dezarmare Nucleară (CND) şi-a exprimat dezacordul faţă de decizia guvernului britanic, luată împotriva dreptului internaţional.

Formal, Theresa May avea puterea de a angaja ţara într-o acţiune militară fără a consulta parlamentul. Însă, după intervenţia britanică în Irak din 2003, s-a stabilit practica de a supune operaţiunile militare din exterior unei dezbateri şi unui vot în Camera Comunelor. Theresa May a anunţat sâmbătă că se va adresa luni Parlamentului. „Stop the war” a chemat la manifestații cu acest prilej.