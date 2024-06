"Toată lumea făcea fotografii și filma, nimeni n-a acționat". Mărturia cutremurătoare a mamei Patriziei despre tragedia din Italia

Mărturie cutremurătoare a mamei Patriziei, uneia dintre tinerele luate de viitură, în Italia. Femeia spune că fata ei știa să înoate, dar nu și prietena ei, așa că a rămas nemișcată în mijlocul apelor învolburate ca să nu o lase singură.

Femeia este revoltată de modul în care au acționat salvatorii, mai ales că a apelat de patru ori numărul de urgență și a cerut inclusiv ca mama ei să fie anunțată și să vină la locul incidentului.

Femeia cere acum să se facă dreptate, în timp ce echipele de intervenție continuă să îl caute pe băiatul de 25 de ani care le însoțea pe fete.

Mihaela Cormoș, mama Patriziei: Se putea salva și singură pentru că am dus-o, știa, am învățat-o să înoate. Am crezut mereu că, fie că ești la piscină sau la mare, trebuie să știi, mereu, să stai la suprafață.

Reporter: Știa să înoate?

Mihaela Cormoș: Știa să înoate.

Reporter: Fiica dumneavoastră a rămas cu Bianca pentru că ea nu știa să înoate.

Mihaela Cormoș: Da, prietena ei nu știa să înoate și ea avea o inimă mare, era alături de toată lumea. Eu mă întreb în ce fel de lume trăim. Toată lumea făcea fotografii și filma și nimeni nu a acționat să salveze trei vieți de om.

La cinci zile după ce trei tineri români au fost luați de apele unui râu, în nordul Italiei, procurorii italieni vor să afle dacă tragedia putea fi evitată. Ancheta arată că elicopterul care putea să îi salveze pe tineri a plecat la mai bine de 20 de minute după ce s-a dat alarma, după apeluri repetate la serviciul de urgență. Procurorii au deschis o anchetă pentru omor din culpă.

Pe 2 iunie, salvatorii au găsit trupurile celor două fete, iar autopsiile au confirmat că s-au înecat. Al treilea tânăr român, un băiat de 25 de ani, rămâne de negăsit. Căutările continuă dar, cu fiecare oră care trece, șansele ca el să mai fie în viață scad dramatic.

Patrizia Cormos, de 20 de ani, şi Bianca Doroş, de 23 de ani, cele două fete de origine română care au murit în râul Natisone vor fi înmormântate în România. O slujbă religioasă va avea loc, miercuri, la Udine, oficiată de un preot ortodox şi unul catolic, urmând ca apoi sicriele cu trupurile neînsufleţite să fie aduse în România. Cele două fete au fost îmbrăcate în rochii de mireasă.



Editor : G.M.