Traian Băsescu: „Uitați-vă la hartă, constatăm că Putin a cam rezolvat ce era de rezolvat până la frontiera NATO!”

Traian Băsescu, fostul președinte al României, crede că o parte din militarii americani pe care Washingtonul urmează să-i retragă din Germania vor fi aduși în România, dar atrage atenția că aceștia „nu vin la cerere, vin unde stabilește Pentagonul că e o urgență”. Pe de altă parte, Traian Băsescu respinge categoric ideea că prin această retragere se slăbește structura NATO, dar admite că președintele Donald Trump are dreptate să fie supărat pe Germania.

Miza relocării soldaților americani se vede la o simplă analizare a hărții, spune Traian Băsescu. „Constatăm că Putin a cam rezolvat ce era de rezolvat până la frontiera NATO și UE. Și-a făcut meandrele în Ucraina, ține Transnistria sub control, a ocupat Osetia și Abhazia din Georgia, estul Ucrainei este în război, ținut în tensiune, cu riscul ca oricând Ucraina să fie reinvadată, deci pasul următor nu mai poate fi făcut din cauza frontierei NATO. Garantează cineva că nu va face acest pas prin țările baltice? Măcar așa, ca o amenințare?” - se întreabă retoric fostul președinte.

România s-a consolidat foarte bine pe flancul estic, este o țară care are pușcași marini la Kogălniceanu, care are două baze militare aeriene - la Turda și Kogălniceanu - în care aviația NATO este prezentă, are sistemul de rachete de la Deveselu, au început să-i sosească rachetele Patriot. România devine extrem de consistentă pe flancul estic. În plus, România este bine cotată, pentru că este una dintre puținele țări care oricât de grea a fost criza, a menținut 2 la sută din PIB pentru apărare. Asta înseamnă că se bucură și de credibilitate, a subliniat fostul șef al statului într-o intervenție la Digi24.

Ambasadorul Rusiei la București, „un propagandist de cea mai înaltă clasă”

În acest context, „sigur că rușilor nu le convine Strategia de Apărare Națională a României și atunci încearcă să o diminueze, iar ambasadorul (Valeri) Kuzmin este un propagandist de cea mai înaltă clasă, care să răspândească ziceri de-astea care să umilească”, a comentat Traian Băsescu cel mai recent scandal dintre București și Moscova.

Despre ideea că militarii americani pe care SUA îi retrage din Germania ar trebui să fie aduși în România fostul președinte spune că „bine ar fi să stăm modești și decenți. Militarii americani nu vin la cerere, vin unde stabilește Pentagonul că e o urgență, acolo se vor amplasa” fie că este vorba de România, Polonia sau țările baltice.

Totuși, fostul șef al statului, crede că parte din acești militari vor fi dislocați și în România, dar zona foarte sensibilă rămâne cea a balticilor și a Poloniei.

Repoziționarea americană din Germania consolidează NATO

Traian Băsescu respinge categoric ideea că prin această retragere a americanilor din Germania se slăbește structura NATO. Importantă nu este prepoziționarea soldaților, ci a echipamentelor militare. Pe soldați îi aduci cu avioanele în șase ore, problema este dacă au și mașinile de luptă acolo unde îi trimiți. Or, pe flancul estic, SUA au prepoziționat cantități consistente de echipament militar care își așteaptă operatorii, a arătat Traian Băsescu.

Repoziționarea materialului militar NATO și-n mod deosebit american mai aproape de flancul estic este de natură să consolideze NATO, nu să slăbească Alianța, susține fostul șef al statului. Germania este mai aproape de Marea Nordului și de Atlantic decât de flancul estic - de aceea și înțelege uneori mult prea puțin poziția esticilor, a explicat Traian Băsescu.

Europarlamentarul admite că, pe de altă parte, este vorba și de o răcire a relațiilor Washingtonului cu Germania, dar spune că aceasta nu influențează NATO.

„Aventurieri care ar vrea să aibă trupe la dispoziție să le trimită prin fostele colonii!”

El a dezvăluit că are „adevărate războaie” cu anti-NATO-iștii din Comisia de politică externă a Parlamentului European ori de câte ori vine vorba de politica de securitate a UE.

„Sunt niște aventurieri care ar vrea să aibă ei trupe la dispoziție să le trimită prin fostele colonii. Or, nu ăsta este scopul și obiectivul statelor din Est”, a punctat Traian Băsescu. „Statele din Est vor un NATO puternic și nu un NATO diminuat care să-și asume rezolvarea problemelor prin Africa! Nu acolo este pericolul pentru securitatea noastră. Noi promovăm ideea unui NATO bun partener cu UE”, a spus europarlamentarul.

Pe bună dreptate, Trump s-a supărat pe Germania, care contribuie cu 1,31 la sută din PIB la finanțarea armatei sale, în timp ce SUA stau cu 34.000 de militari gata de luptă să apere Germania! „Păi, nu merge! Și atunci, pe bună dreptate, Trump spune - deși încă nu face, atenție, nu discutăm despre un lucru oficial decis - de ce să stau la tine când România, așa cum e ea mică, e loială NATO și pune 2 la sută la apărare, Polonia la fel, micuții baltici la fel. De ce-ar sta cu trupele pe teritoriul Germaniei?!” - a explicat fostul președinte.

Umbrela de securitate americană, necesară ca aerul

Pe de altă parte, UE nu va putea niciodată să țină echilibrul strategic. Este nevoie de capacitățile nucleare ale SUA și de umbrela Statelor Unite, pentru ca descurajarea nucleară să funcționeze, punctează Traian Băsescu.

„Nu avem capacitatea nucleară Federației Ruse, nici măcar a Chinei. Mă întreb chiar dacă la ora actuală țări ca India sau Pakistanul sau Coreea de Nord nu au potențial nuclear mai mare decât ce avem noi în UE, mai ales că am rămas numai cu Franța care are. Deci, umbrela de securitate americană - noi din orgoliu îi spunem umbrela de securitate NATO - ne este necesară ca aerul, nu avem cu ce face descurajare nucleară în Europa”, a încheiat fostul șef al statului.

Editor: Luana Păvălucă