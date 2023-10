Trump a fost amendat cu 5.000 de dolari pentru că nu a șters o postare legată de procesul său de fraudă din New York

Un judecător din New York l-a amendat vineri cu 5.000 de dolari pe fostul președinte american Donald Trump, după ce o postare denigratoare pe rețeaua de socializare despre un personal cheie al instanței care se ocupă de cazul său de fraudă civilă din New York a rămas pe site-ul său de campanie, în ciuda faptului că judecătorul a ordonat ștergerea acesteia, transmite The Guardian.

Judecătorul Arthur Engoron a evitat să-l acuze pe Trump de sfidarea curții, deocamdată, dar și-a rezervat dreptul de a face acest lucru – și posibil chiar să-l trimită la închisoare – dacă va continua să încalce un ordin care interzice părților din dosar atacuri asupra personalului instanței.

Engoron a spus într-o hotărâre scrisă că Trump a trecut „cu mult dincolo de stadiul de „avertisment””, dar a decis asupra unei amenzi nominale, deoarece avocații lui Trump au spus că păstrarea postării de către site-ul web a fost involuntară și a fost „pentru prima dată” când a avut loc o astfel de încălcare.

Engoron a emis un ordin împotriva lui Trump în a doua zi a procesului la începutul acestei luni, după ce a atacat-o pe grefierul judecătorului, Allison Greenfield, într-o postare pe rețelele de socializare. Greenfield l-a ajutat pe Engoron pe tot parcursul procesului, de obicei stând lângă judecător în sala de judecată.

„De ce grefierul principal al judecătorului Engoron, Allison R Greenfield, se încurcă cu Chuck Schumer?” Trump a postat pe rețelele de socializare, împreună cu o poză cu ea cu Schumer și un link către pagina personală de Instagram.

Engoron îi ordonase lui Trump să elimine postarea și să înceteze să mai posteze despre personalul instanței, deși postarea a rămas pe site-ul său de campanie câteva săptămâni mai târziu.

Avocatul lui Trump, Christopher Kise, și-a cerut scuze judecătorului, spunând că „mașinăria de campanie” a lui Trump a uitat să înlăture postul.

„Nu a existat nicio intenție de a evita, eluda sau ignora ordinul”, a spus Kise, adăugând că postarea a fost eliminată.

Aceasta este cea mai recentă acțiune pe care Engoron a făcut-o împotriva lui Trump și a avocaților săi. În hotărârea sa înaintea procesului, Engoron i-a sancționat pe avocații lui Trump pentru repetarea argumentelor pe care judecătorul le-a respins, amendându-i cu 7.500 de dolari pe fiecare. Trump a fost, de asemenea, amendat cu 110.000 de dolari la începutul acestui an pentru că nu a răspuns la citații înainte ca acest caz să fie trimis în instanță.

Engoron a spus că va accepta explicația „în cunoștință de cauză” și a menționat că Trump este „încă responsabil pentru mașinăria mare de campanie”. Judecătorul nu s-a pronunțat imediat asupra încălcării, deși o decizie ar putea veni mai târziu.

Procesul este la a treia săptămână și aproximativ o duzină de martori – mulți foști angajați și contabili ai Organizației Trump – au depus mărturie. Statul și-a construit încet argumentul potrivit căruia Trump și compania sa au mințit cu bună știință despre evaluările diferitelor proprietăți pentru a-și spori în mod artificial valoarea netă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pentru că este un caz civil, Trump nu va fi trimis la închisoare dacă va fi găsit vinovat la sfârșitul procesului. Într-o hotărâre preliminară, Engoron a decis că evaluările enumerate în diferite situații financiare sunt false. Cazul în instanță se referă la probabilitatea ca Trump să fi enumerat în mod intenționat evaluări false. Datorită naturii cauzei, Engoron este singurul președinte al procesului, care nu are juriu.

În hotărârea sa înaintea procesului, Engoron a ordonat anularea licențelor de afaceri ale lui Trump, ceea ce ar putea duce la consecințe grave pentru afacerile imobiliare ale lui Trump. Un recurs la hotărâre este încă pe rolul unei instanțe de apel.

În timp ce Trump a participat pentru scurt timp la proces săptămâna aceasta, anticipând următoarea mărturie a fostului său avocat Michael Cohen, el nu a fost în instanță vineri.

Mărturia lui Cohen a fost întârziată de o boală nespecificată. Acesta a postat pe X că va fi în instanță marțea viitoare.

Editor : M.I.