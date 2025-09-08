Live TV

Trump neagă că ar fi știut de operațiunea secretă a unui comando american în Coreea de Nord, în 2019

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Totul a pornit de la o anchetă exclusivă a New York Times: în 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, forțele speciale americane au desfășurat o misiune strict secretă în Coreea de Nord, misiune care a eșuat în cele din urmă, dar a costat viața a trei civili nord-coreeni. Nicio informație nu a fost divulgată vreodată. Întrebat de presă pe această temă vineri, președintele Donald Trump a negat că ar fi fost la curent cu această misiune pe care, potrivit New York Times, el însuși a aprobat-o, relatează RFI.

„Nu știu nimic despre acest lucru. Este prima dată când aud despre asta”, a răspuns președintele american, cu privire la această misiune comando care avea ca obiectiv amplasarea pe teritoriul nord-coreean a unui dispozitiv de ascultare pentru a-l spiona pe liderul nord-coreean Kim Jong-un. Dar conform dezvăluirilor New York Times, lucrurile stau cu totul altfel.

Operațiune demnă de un film de spionaj

Este o operațiune demnă de un film de spionaj, dar care a eșuat. Suntem în 2019. Statele Unite negociază atunci cu Coreea de Nord pe tema nucleară. Problema: Washingtonul dispune de foarte puține informații despre Kim Jong-un. Se ia decizia de a-l pune sub ascultare. Cum? Datorită unui dispozitiv ultra-sofisticat pe care forțele speciale americane trebuie să îl instaleze direct în Coreea de Nord.

Misiunea este încredințată unei unități a Navy Seals, aceeași care l-a ucis pe Ben Laden. Totul este pregătit și repetat timp de câteva luni. Un mic grup trebuie să debarce noaptea, să instaleze sistemul de ascultare și să plece imediat. Dar nimic nu merge conform planului. Cele două mini-submarine utilizate sunt reperate de o navă nord-coreeană. Crezând că au fost descoperiți, Navy Seals deschid focul și ucid echipajul, trei bărbați, de fapt simpli pescari.

Aproximativ douăzeci de mărturii colectate de New York Times

Comandoul se retrage. Investigațiile militare – clasificate ca strict secrete – asupra operațiunii au concluzionat că omorurile au fost justificate și că eșecul acesteia a fost legat de o serie de evenimente nefericite care nu ar fi putut fi prevăzute sau evitate.

Cazul rămâne complet secret, până la dezvăluirea făcută de New York Times. Ziarul american afirmă că se bazează pe aproximativ douăzeci de mărturii ale unor responsabili guvernamentali, membri ai primei administrații Trump și militari actuali sau foști care au cunoștință de dosar.

Potrivit cotidianului, nici măcar comisiile parlamentare însărcinate cu controlul armatei și al serviciilor de informații nu au fost informate. Acest lucru ar putea constitui o încălcare a legii.

 

 

 

