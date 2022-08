Ucraina vrea să devină direct membru NATO. Viceprim-ministru: Niciuna dintre armatele NATO nu are experiența de luptă a Ucrainei

Ucraina vrea să devină direct membru NATO, şi nu prin procedura obișnuită, adică urmând planul de acțiune pentru aderare, a declarat vicepremierul ucrainean pentru Integrare Europeană şi Euro-Atlantică, Olga Stefanişîna, într-un interviu preluat de Ukrainska Pravda. Oficialul de la Kiev spune că armata ucraineană a implementat deja o serie de practici NATO și că niciuna din armatele alianței nu are experiența de luptă pe care au câștigat-o forțele Ucrainei.

„Doar aderarea” directă la NATO este o opţiune în momentul de față, a declarat luni vicepremierul pentru Integrare Europeană şi Euro-Atlantică Olga Stefanişîna, citată de Ukrainska Pravda, potrivit Agerpres

Ea a spus că aderarea prin procedura obișnuită, urmând planul de acțiune pentru aderare la NATO, ar fi fost posibilă înainte de declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Însă, între timp, armata ucraineană a adoptat foarte multe practici ale alianţei militare occidentale, iar soldaţii ucraineni au căpătat o experienţă de luptă pe care nu o au soldații țărilor NATO, a mai spus Olga Stefanişîna în interviul transcris de Ukrainska Pravda.

Reporter: - Are Ucraina nevoie de un plan de acțiune pentru aderare (la NATO - n.r.)? Suedia și Finlanda se alătură alianței fără să urmeze această procedură.

Olga Stefanişîna: - Dacă Ucraina ar fi fost invitată să urmeze această procedură înainte de 24 februarie, am fi fost foarte fericiți. Astăzi, o asemenea propunere ar echivala cu decizia Summit-ului de la București din 2008 (când Ucrainei, la presiunile lui Vladimir Putin, i s-a refuzat un plan de acțiune pentru aderare - n.r.).

În calitate de viceprim-ministru, am început un audit privind conformarea sectorului nostru de securitate și apărare, precum și a altor structuri, la standardele NATO, iar rezultatele sunt impresionante. Am implementat deja multe practici NATO fără măcar să ne dăm seama. Și niciuna dintre armatele NATO nu are experiența de luptă pe care au capătat-o Forțele Armate ale Ucrainei.

Reporter: - Deci, acum, doar aderare (directă la NATO - n.r.)?

Olga Stefanişîna: - Doar aderare.

Editor : Bogdan Pacurar