Ucrainenii au atacat cu drone Moscova marți dimineață. Aeroporturile internaţionale Domodedovo, Şeremetievo şi Vnukovo din Moscova au fost închise pentru scurt timp.

Rusia susține că a distrus „o navă de recunoaștere” ucraineană în Marea Neagră

ACTUALIZARE 09:19 Rusia a declarat marţi dimineaţă că a „distrus” o navă de recunoaştere a armatei ucrainene în Marea Neagră, unde atacurile ruse şi ucrainene au escaladat de când Moscova s-a retras dintr-un acord major privind cerealele în iulie, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Pentru a cincea zi consecutiv, Ministerul Apărării rus a mai spus că a doborât drone ucrainene în regiunea Moscovei unde, ca şi în atacurile anterioare, nu au fost înregistrate victime, conform autorităţilor.

În cursul nopţii de luni spre marţi, o aeronavă de luptă „a aviaţiei navale a Flotei de la Marea Neagră a distrus o navă de recunoaştere a forţelor armate ucrainene”, a anunţat Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Această navă se afla „în zona instalaţiilor ruseşti de producţie de gaz din Marea Neagră”, conform ministerului, care nu a oferit mai multe detalii despre incident.

Atacurile s-au înmulţit de ambele părţi în regiunea Mării Negre, de când Moscova a refuzat la jumătatea lunii iulie să reînnoiască un acord negociat de ONU şi Turcia care autoriza exportul de cereale ucrainene.

Drone ucrainene doborâte în zona Moscovei

Rusia a anunţat marţi dimineaţa că a doborât două drone ucrainene în regiunea Moscovei, unde incidentele de acest tip s-au înmulţit în ultimele săptămâni.

„A fost dejucată o încercare a regimului de la Kiev de a comite atacuri teroriste folosind vehicule aeriene fără pilot” în noaptea de luni spre marţi, a declarat Ministerul rus al Apărării pe Telegram, scrie Agerpres.

„Două drone au fost detectate şi distruse de sistemele de apărare aeriană deasupra teritoriului regiunii Moscova”, a spus aceeaşi sursă.

Potrivit primarului capitalei Rusiei, Serghei Sobianin, care a comunicat pe Telegram, un dispozitiv a fost doborât în zona Krasnogorsk, situată la 20 km nord-vest de Kremlin, şi un al doilea în zona Ceasţi, la aproximativ 50 km sud-vest de centrul Moscovei. Serviciile competente sunt la faţa locului, a adăugat primarul capitalei.

Aeroporturile internaţionale Domodedovo, Şeremetievo şi Vnukovo din Moscova au fost închise pentru sosiri şi plecări, potrivit agenţiei de stat TASS, care a anunţat ulterior reluarea aterizărilor pe Domodedovo şi Şeremetievo.

Atacurile cu drone în interiorul teritoriului rus sunt în creştere de câteva săptămâni, cel mai adesea fără a provoca pagube sau victime, şi vizează în special capitala Rusiei, situată la peste 500 de km de graniţa cu Ucraina.

Luni, Rusia a susţinut că a dejucat noi atacuri ale dronelor ucrainene în apropiere de Moscova şi în regiunea Kaluga, care nu au provocat victime sau pagube.

Prezența avioanelor F-16 pe câmpul de luptă din Ucraina îi va obliga pe strategii ruși să planifice noi misiuni pentru a contracara această nouă amenințare pentru ei - misiuni care vor presupune zboruri suplimentare și care, la rândul lor, înseamnă ore în plus de zbor pentru avioanele militare ruse. Astfel, simpla dotare a Ucrainei cu aeronave F-16 va obliga Rusia la noi cheltuieli pentru întreținerea și menținerea în stare de luptă a propriei sale aviații de luptă, ceea ce va duce automat la consumarea mai rapidă a resursei de zbor a aparatelor Moscovei. Un expert al institutului de studii strategice RAND a calculat că Rusia „a pierdut” deja în acest fel în Ucraina undeva între 27-57 de avioane de luptă, prin simpla epuizare a resursei de zbor a acestor aparate, care au trebuit efectiv să fie „trase pe dreapta” deoarece nu mai puteau zbura în siguranță.

Forțele Aeriene Ruse dispuneau de circa 900 de avioane „tactice” (avioane multirol, de vânătoare sau de atac la sol), înaintea declanșării invaziei în Ucraina, în februarie 2022. Din surse deschise, bazate exclusiv pe confirmări vizuale (foto/video) rușii au pierdut în jur de 80 de astfel de aparate - ca urmare a acțiunilor antiaerienei și aviației de vânătoare ucrainene, ori, pur și simplu, în urma unor accidente care au dus la prăbușirea câtorva avioane de luptă. Conform calculelor făcute de un inginer care lucrează pentru institutul RAND, Rusia a mai „pierdut” deja între 27-57 de avioane, doar ca urmare a epuizării resursei de zbor, după ce aparatele au fost excesiv folosite în misiuni de luptă în cele 18 luni de la debutul conflictului.

Explicația ține de „durata de viață” a unui avion de luptă, care e tradusă în „ore de zbor”. De exemplu, avioanele F-16 pe care România le va achiziționa din Norvegia au o resursă de zbor de circa 2.500 de ore/aparat, ceea ce înseamnă că pot fi folosite 10 ani, la o medie de 250 de ore de zbor/an/avion. După acești 10 ani, avioanele nu mai sunt considerate „sigure” și există riscul apariției unor probleme tehnice care pot conduce inclusiv la accidente fatale, cum s-a întâmplat în cazul vechilor aeronave MiG-21, retrase din dotarea aviației române.

Practic, „resursa de zbor” (adică numărul de „ore de viață” pe care le are un avion) dictează modul în care strategii militari planifică orarul operațiunilor/misiunilor pe care le are de făcut un astfel de aparat. Exemple: cât combustibil trebuie asigurat pentru o anumită perioadă de timp, când trebuie făcută mentenanța, câte ore sunt dedicate pregătirii și antrenării piloților etc. Or, apariția unor „noi avioane” precum F-16 în Ucraina îi va obliga pe planificatorii și strategii aviației ruse să-și refacă aceste calcule.

Pentru a contracara noile F-16, rușii vor fi nevoiți să „ridice în aer” mai multe aparate, pentru mai mult timp: asta înseamnă cheltuieli mai multe și, automat, epuizarea mai rapidă, a resursei avioanelor din dotarea aviației ruse.

Evgheni Prigojin a apărut și este în Africa! Este primul mesaj clar al liderului Wagner după rebeliunea eșuată de acum două luni. Îmbrăcat în uniformă de camuflaj și cu arma în mână, Prigojin a dat exilul din Belarus pe canicula din deșert. Mai mult, se laudă că el și oamenii lui aduc libertate și fericire în Africa și fac Rusia măreață.

Evgheni Prigojin, șeful Wagner: „La datorie. Temperatura este de peste 50 (n.red. grade Celsius). Fix așa cum ne place. Gruparea Wagner face misiuni de cercetare și căutare, face Rusia și mai măreață, pe toate continentele, și face Africa mai liberă. Aducem dreptate și fericire popoarelor africane, facem viața un coșmar pentru Al Qaida și alți criminali. Recrutăm numai eroi adevărați și îndeplinim mai departe misiunile pe care le-am primit și pe care am promis că le îndeplinim. ”

