Anunțul lui Zelenski privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce răspuns așteaptă liderul de la Kiev în „zilele următoare”

În timp ce Ucraina și aliații săi lucrează la elaborarea unui plan, care să garanteze că Rusia nu va lansa noi atacuri în cazul unui acord de încetare a focului, președintele Volodimir Zelenski aduce noi infomări privind situația războiului în care este prinsă țara sa. Liderul de la Kiev anunță că, „în zilele următoare”, vor avea loc noi evoluții în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, anunță Kyiv Independent.

Într-o postare pe platforma X, despre conversația avută cu prim-ministrul olandez Dick Schoof, Zelenski a scris că cei doi au discutat despre garanțiile de securitate, adăugând: „În prezent, echipele din Ucraina, Statele Unite și partenerii europeni lucrează la arhitectura acestora. Toate evoluțiile vor fi gata în zilele următoare”.

Secretarul de stat american Marco Rubio și șeful de cabinet al președintelui ucrainean, Andrei Yermak, s-au întâlnit, pe 22 august, pentru a discuta un plan de securitate postbelic, în urma unei întâlniri între Zelenski și Donald Trump, la Casa Albă, la începutul săptămânii. Consilierii de securitate națională din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Finlanda au participat, de asemenea, la discuția de pe 22 august, alături de reprezentanți ai NATO și ai Comisiei Europene. Se pare că echipele vor avea un plan definitivat până la sfârșitul săptămânii viitoare, arată Kyiv Independent.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, însă, că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi discutate fără participarea Rusiei.

Acesta a respins deja ideea staționării trupelor europene în Ucraina. O astfel de măsură ar echivala cu o „intervenție militară străină”, pe care Moscova nu o va susține, a declarat Lavrov, pe 21 august.

În postarea sa pe X, Zelenski și-a exprimat îndoiala cu privire la angajamentul Rusiei față de negocierile de pace în curs.

„Rusia nu dă semne că ar dori pacea și continuă să ne bombardeze orașele”, a scris el. „Interpretăm toate semnalele venite din Moscova, în aceste zile, în același mod. Este nevoie de presiune pentru a le schimba poziția, precum și de o întâlnire la cel mai înalt nivel pentru a discuta toate problemele.”

Președintele finlandez Alexander Stubb a exprimat îndoieli similare cu privire la disponibilitatea Rusiei pentru pace, într-un interviu acordat Helsingin Sanomat, spunând: „Ei (n.r. Rusia) vor să continue războiul cel puțin până în toamnă, pentru a-și maximiza câștigurile teritoriale”.

Editor : C.A.