Campanie pentru a urca melodia „American Idiot” pe primul loc în topuri când Trump ajunge în Marea Britanie

Câțiva britanici au inițiat o campanie online pentru a ridica melodia „American Idiot” a lui Green Day, din 2004, în hitul numărul unu din clasamentul britanic, în momentul în care președintele american Donald Trump va vizita Marea Britanie.

Foto: Guliver/GettyImages

O pagină de Facebook propune o formă de protest inedită. Britanicii sunt îndemnați să cumpere piesa „American Idiot”, cântată de formația Green Day, pentru ca melodia să urce în topul clasamentelor muzicale din Regatul Unit, atunci când Donald Trump va ajunge în Marea Britanie.

Campania, începută în data de 6 iulie, a început să dea roade, iar single-ul apărut acum 14 ani a urcat deja în topurile oficiale ale Regatului Unit, până pe locul al 18-lea, potrivit CNN.

Cu toate acestea, șansele ca melodia să ajungă pe locul întâi în clasament sunt destul de mici, ținând cont că președintele american va ajunge în două zile în Marea Britanie.

Liderul Green Day, Billie Joe Armstrong, e de multă vreme un critic foarte vocal al lui Trump, cerându-le chiar susținătorilor lui Trump să nu-i mai asculte muzica.

Deși acest mod de manifestație prin muzică pare nou pentru mulți, nu e prima oară când britanicii recurg la el.

În 2008, un DJ sătul de competiția din topuri în preajma Crăciunului a reușit să urce melodia din anii '80 „Never Gonna Give You Up”, a lui Rick Astley, pe locul 1 în topuri. La fel s-a întâmplat cu alte melodii precum „Number of the Beast” a lui Iron Maiden, coloana sonoră a „Star Wars” sau „Pokemon”, în topurile din preajma Crăciunului.

Protestatarii plănuiesc, de asemenea, înălţarea unui balon în formă de „bebeluş-Trump” deasupra Parlamentului.

Donald Trump va ajunge în Marea Britanie joi, după summitul NATO din Belgia. Zeci de mii de persoane au anunţat că vor participa la protestele din timpul vizitei preşedintelui american.

Pe durata vizitei, Donald Trump va locui în reşedinţa ambasadorului Statelor Unite în Marea Britanie, care a fost împrejmuită cu un gard metalic pentru a asigura securitatea.

