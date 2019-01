Cinci români, atacați cu o brutalitate ieșită din comun de loialiștii paramilitari din Irlanda de Nord

Cinci români au fost bătuți cu brutalitate și forțați să își părăsească locuința de lângă Belfast, Irlanda de Nord. Poliția tratează atacul drept unul de ură și xenofobie, scrie Belfast Telegraph.

Incidentul a avut loc duminică noaptea. Mai mulți bărbați mascați au intrat cu forța în casa în care locuiau românii, au spart ferestrele de la parter, apoi i-au atacat pe români cu bâtele de baseball.

Cei cinci români, cu vârste între 15 și 29 de ani, au fost răniți grav, iar unul dintre ei a fost dus de urgență la spital.

Agresorii ar face parte din gruparea paramilitară loialistă din Irlanda de Nord.

Atacul a fost auzit de vecinii românilor, care i-au văzut pe agresori intrând în casă înarmați cu bâtele.

„Când am intrat în casă, fiecare geam era spart, iar casa era devastată. Au spart și toaleta. Erau cioburi și sânge peste tot, iar adolescenții care se aflau la etaj erau îngroziți”, a spus o martoră.

Un alt vecin a povesti pentru BBC că unul dintre români era grav rănit: „În dormitorul principal, am găsit întins pe jos un bărbat de 28-29 de ani, care avea răni grave la cap. Fusese bătut cu bâta. Părea că are piciorul rupt și umărul dislocat și sângera rău la cap. Plângea, era în stare de șoc, așa că am încercat să îl liniștim până când a venit ambulanța”.

Autoritățile locale au condamnat incidentul și au deschis o anchetă pentru a-i găsi pe agresori. „Indivizii care reprezintă paramilitarii nu au sprijinul comunității noastre. Acest incident este absolut dezgustător și a fost îngrozitor pentru victime”, a declarat Tom Campbell, liderul consilierilor.

