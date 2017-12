Controversele în jurul rochiei de 56.000 de lire purtate de Meghan Markle

Rochia purtată de Meghan Markle în fotografiile care anunță logodna actriței cu Prințul Harry a stârnit multe critici în mediul online din cauza prețului foarte mare : 56.000 de lire.

Prinţul Harry şi Meghan Markle au dat publicităţii, joi, trei portrete prin care marchează proaspăta logodnă.

Portretele logodnicilor au fost realizate la Frogmore House, din apropierea Castelului Windsor, unde cuplul se va căsători pe 19 mai 2018.

În timp ce Prințul Harry a purtat un costum clasic albastru închis, Meghan a purtat o rochie care valorează 56.000 de lire, creată de designerii australieni Tamara Ralph și Michael Russo, notează Independent.

Internauții au criticat opulența actriței, diferențiind-0 de Kate Middleton, care este fix opusului lui Meghan. Ducesa de Cambridge „deseori poartă de mai multe ori aceași ținută și nu ar purta niciodată o rochie atât de scumpă”.

If @thetimes is right and Meghan Markle’s dress for her photoshoot cost £56,000 then I am outraged. The Royal Family has certainly not cuaght the mood of the country if they think that kind of extravagance is OK while others go hungry and homeless.