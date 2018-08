Cum au decurs primele apeluri la 112 care anunțau prăbușirea podului de la Genova

Italia rămâne în stare de şoc la două zile după ce un pod s-a prăbuşit în Genova. 40 de oameni au murit, printre ei şi un bărbat care avea dublă cetăţenie, moldoveană şi română. Se caută vinovaţii şi explicaţiile pentru producerea acestei tragedii. Autorităţile italiene aruncă vina pe mafia din industria construcţiilor, dar şi pe Comisia Europeană pentru că a obligat Italia la măsuri de austeritate şi ca urmare, investiţiile au stagnat. Între timp au apărut şi primele înregistrări cu apelurile la 112. Şi remarcăm un lucru: dispecerilor de la serviciul de urgenţă le vine greu să creadă că podul chiar s-a prăbuşit.

Operator 112: Bună ziua. Aţi sunat la 112.

Martor: Ascultaţi, podul Morandi s-a prăbuşit, cel de pe Polcevera!

Operator 112: Cum adică s-a prăbuşit?

Martor: S-a prăbuşit. Cum s-a prăbuşit? Întreabă-i pe ei de ce s-a prăbuşit.

Operator 112: În regulă, pe strada Fillark ?

Martor: Da, anunţaţi imediat că să nu se prăbuşească alte mii de maşini.

Dispecer poliţie: Sunt probleme, podul s-a prăbuşit. Uite, oameni (echipe de intervenţie, n.r.) au venit, Poliţia Rutieră este deja la faţa locului şi au oprit circulaţia. Sunteţi în siguranţă? De asta aţi sunat, sunteţi bine?

Martor: Suntem toţi în tunel.

Dispecer poliţie: Ok, rămâneţi acolo. Vor fi probleme.

Martor: Chiar a căzut!

Dispecer poliţie: Da. Vă rog să aveţi răbdare, acestea sunt toate informaţiile, nu pot să vă spun mai mult. Staţi liniştiţi, rămâneţi în tunel.

Operator 112: 112.

Martor: Viaductul Morandi s-a prăbuşit.

Operator 112: S-a prăbuşit?

Martor: Viaductul Morandi s-a prăbuşit.

Operator 112: Autostrada?

Martor: Da. Vă sun de pe Strada Mansueto. Îl vedeam de la fereastră. Acum nu mai văd nimic.

Un al doilea pilon al podului s-ar putea prăbuși

Bilanţ în creştere, așadar, în urma tragediei din Genova, de marţi, când un pod s-a prăbuşit. Numărul morţilor a ajuns la 40, printre aceştia fiind și un şofer de tir din Republica Moldova, care a avea şi cetăţenie română. De asemenea, printre cei opt răniţi grav se află şi un român. El este internat în comă de gradul 4 la un spital din Genova.

Între timp, a început evacuarea a peste 600 de oameni, care locuiesc în clădirile din preajma podului, pentru că a mai apărut o problemă: autorităţile se tem că şi al doilea pilon s-ar putea prăbuşi.

Ca urmare a tragediei de la Genova, acţiunile companiei Atlantia, cea care gestionează reţeaua de autostrăzi din Italia, s-au prăbuşit până la nivelul de acum patru ani. Totul, după ce mai mulţi miniştri au spus că executivul de la Roma ar putea ridica licenţa acestei firme.

Mărturii despre tragedie

În tot acest timp, supravieţuitorii dezastrului din 14 august îşi amintesc cu groază de experienţa prin care au trecut.

„Ploua torenţial şi pe măsură ce înaintam am simţit cum maşina alunecă spre dreapta. Toate maşinile din faţă au frânat”.

„O, Doamne! O, Doamne!”

„Oamenii ţipau, făceau semne cu braţele să deschidem ferestrele... claxonau, strigau.... Aşa că pur şi simplu am strigat "Fugiţi, copii, fugiţi!", pentru că nu ştiam ce se întâmplă”.

„O, Doamne! O, Doamne fereşte!”

Nicola, Lise şi copiii lor au fost printre ultimii care au părăsit podul Morandi înainte ca o porţiune uriaşă din acesta să cadă în gol 70 de metri, cu tot cu maşinile de pe carosabil. Norocul lor a fost că erau aproape de ieşirea dintr-un tunel.

„Toată lumea s-a refugiat în gura tunelului, toţi ţipau şi plângeau, apoi cineva a strigat: „S-a prăbuşit, staţi aici, staţi aici!”. Şoferii de camion au preluat controlul şi ne-au luat pe toţi de pe pod în tunel, erau acolo tot felul de naţionalităţi acolo. Toată lumea traducea pentru toată lumea, un cuplu în vârstă din Belgia ne-a dat haine uscate pentru copiii noştri, pentru că ei apucaseră să ia o geantă din maşină. Erau oameni cu animale de companie în cuşti, femei gravide...”

Scenele de groază de pe pod şi din tunel sunt dublate de cele de la baza pilonului care a cedat. Un şofer de camion a trecut literalmente pe lângă moarte. Dovadă, ceea ce a mai rămas din camionul său aproape aplatizat.

„Tocmai parcasem sub pod şi deschisesem portiera ca să cobor, când am auzit ca o explozie. Când m-am întors, am fost aruncat prin aer şi m-am izbit de un zid, mi-am pierdut răsuflarea. Dar suflul exploziei mi-a salvat viaţa”, a povestit bărbatul.

Plouă cu acuze. Cine e de vină?

În timp ce supravieţuitorii încearcă să depăşească starea de şoc, la nivel oficial plouă cu acuzaţii. Vicepremierul italian Luigi di Maio acuză compania care gestionează autostrăzile că a cheltuit aiurea banii pentru reabilitare.

„Prăbuşirea podului este legată intrinsec de faptul că atunci când plătim pentru autostrăzi, operatorii de pe autostrăzi cheltuiesc aceşti bani în alte părţi”, a spus Luigi Di Maio.

Ca o ironie amară a sorţii, Atlantia, firma care gestionează întreţinerea autostrăzilor şi ale cărei acţiuni s-au prăbuşit la un moment dat și cu 25% la bursa din Milano, chiar se lăuda recent cât investeşte în şoselele de mare viteză din Italia.

„Atlantia! Suntem cel mai mare investitor privat din lume în infrastructura pentru autostrăzi şi aeroporturi. O reputaţie solidă pe pieţele financiare globale. În prezent, suntem în plin proces de investire a aproximativ 22 de miliarde de euro în reabilitarea a 900 de kilometri din cele mai uzitate secţiuni din reţeaua de autostrăzi a Italiei” - așa suna un clip promoțional.

Pe de altă parte, localnicii din Genova spun că nu doar starea infrastructurii este de vină, ci şi cotele de trafic infernal de pe podul Morandi.

„Imaginaţi-vă că mai mereu erau camioane înşirate pe pod. Prea multă greutate. Podul a fost construit în anii '60. La vremea aceea proiectarea şi tehnologia, inclusiv estimările privind traficul rutier, nu se puteau compara cu cel din zilele noastre”, spune un localnic.

