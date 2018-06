Fostă prostituată înnobilată de ziua reginei Elisabeta a II-a: Mă aşteptam să fiu arestată

O fostă practicantă a celei mai vechi meserii a fost inclusă luni pe lista de onoare în Noua Zeelandă, cu prilejul aniversării reginei Elisabeta a II-a, în semn de recunoaştere faţă de activitatea sa în favoarea drepturilor prostituatelor, relatează agenţiile France Presse şi EFE.





Doamna Healy, 62 de ani, a primit titlul de Dame Companion of the New Zealand Order of Merit pentru serviciile sale.



Catherine Healy a jucat un rol cheie în depenalizarea prostituţiei în 2003 în Noua Zeelandă, care a devenit una dintre ţările cele mai liberale din lume în acest domeniu.



Healy s-a declarat foarte surprinsă când a aflat vestea. "Nu este un lucru la care să te aştepţi", a declarat ea postului Radio New Zealand. "Mai degrabă m-aş fi aşteptat să fiu arestată luni dimineaţă, în loc să obţin această maximă onoare, sunt foarte emoţionată şi onorată", a subliniat ea, citată de Agerpres.



În 1989, ea a preluat conducerea Colectivului prostituatelor neo-zeelandeze, un grup de apărare a intereselor profesionistelor din acest domeniu, pe care l-a transformat într-un sector "de sănătate publică respectat internaţional".



Catherine Healy s-a aflat în avangarda campaniei pentru reformele legislative din 2003, care au permis prostituatelor din Noua Zeelandă să-şi exercite profesia în casele de toleranţă şi pe stradă. Angajatele din acest sector beneficiază de atunci de un cod al muncii şi de legi care le garantează securitatea socială şi siguranţa personală.



Noua Zeelandă, care face parte din Commenwealth (Comunitatea naţiunilor), recompensează diferiţi cetăţeni de două ori pe an, de Anul Nou şi pentru a marca aniversarea oficială a reginei Elisabeta a II-a, în iunie.



Fostul premier neo-zeelandez Bill English, care a primit titlul de Cavaler, figurează printre cei recompensaţi pe 4 iunie.