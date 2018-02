Galerie foto. Meghan Markle și Kate Middleton au avut prima apariție publică împreună

Actriţa americană Meghan Markle a avut o apariţie publică miercuri alături de logodnicul ei - prinţul Harry - fratele mai mare al acestuia - prinţul William - şi soţia celui din urmă, ducesa Katherine. A fost pentru prima dată când "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, aşa cum sunt numiţi ei în presa din Marea Britanie, au apărut împreună la un eveniment oficial, informează Reuters.

7

FOTO: Gulliver/ Getty Images



Prinţul Harry, în vârstă de 33 de ani, şi Meghan Markle, în vârstă de 36 de ani, s-au bucurat de o popularitate uriaşă după ce şi-au anunţat logodna în noiembrie 2017, în timp ce prinţul William, în vârstă de 35 de ani, şi soţia lui, Kate, în vârstă de 36 de ani, reprezintă o atracţie majoră pentru presa internaţională după nunta lor din 2011, notează Agerpres.



Cei patru au apărut împreună pe scenă pentru a lua parte la un forum organizat de The Royal Foundation, un nou eveniment anual care promovează proiectele concepute sau implementate de principala fundaţie caritabilă a casei regale britanice, pe care prinţii William şi Harry au înfiinţat-o în 2011.



"Catherine, Harry şi eu suntem încântaţi să ne aflăm aici în această dimineaţă", a declarat prinţul William, adresându-se publicului prezent în sala de conferinţe din sediul londonez al companiei de asigurări Aviva. "Şi suntem deosebit de fericiţi să luăm parte pentru prima dată alături de Meghan la un eveniment al Royal Foundation", a adăugat el.



Meghan Markle va deveni cel de-al patrulea patron oficial al The Royal Foundation după ce se va căsători cu prinţul Harry la Castelul Windsor, pe 19 mai. Ea a anunţat că a renunţat deja la cariera de actriţă şi la celelalte angajamente ale sale în alte iniţiative caritabile.



The Royal Foundation se concentrează pe chestiuni precum ajutorarea tinerilor, conservarea vieţuitoarelor şi a naturii, agresiunile cibernetice şi sprijinirea militari, în special prin intermediul Invictus Games, jocuri sportive create de prinţul Harry la care participă foşti militari răniţi sau mutilaţi.



Anul trecut, cei doi prinţi britanici au fost lăudaţi în presa internaţională pentru faptul că au condus o campanie creată pentru a limita stigmatul maladiilor mintale şi au vorbit public despre suferinţa creată de decesul mamei lor, prinţesa Diana, care a murit în urma unui accident de automobil produs la Paris în 1997.



Cei patru au fost fotografiaţi împreună la finalul slujbei religioase ce a fost oficiată în prima zi de Crăciun la biserica de pe domeniul regal Sandringham, însă evenimentul de miercuri a marcat prima prezenţă a lor - supranumiţi "Cei patru fantastici" din casa regală britanică de presa din Marea Britanie - împreună, la o acţiune publică oficială.