Guvernul Ungariei a interzis accesul adolescenţilor la o expoziție fotografică, invocând că unele imagini ar avea conținut LGBT

Guvernul Ungariei a interzis accesul tinerilor cu vârste sub 18 ani la expoziţia "World Press Photo" vernisată la Budapesta, invocând existenţa unor conţinuturi LGBT în unele dintre fotografii, informează Reuters. Executivul conservator de la Budapesta, condus de Viktor Orban, care promovează o agendă naționalist-creștină, este recunoscut pentru astfel de acțiuni, interzicând în 2021 "expunerea şi promovarea homosexualităţii" în cărţi şi filme accesibile publicului sub 18 ani, în pofida criticilor ferme ale asociaţiilor pentru drepturile omului şi ale Uniunii Europene.



Sâmbătă, Muzeul Naţional Maghiar a încetat să mai vândă bilete la această expoziţie de fotografie pentru tineri, după ce partidul de extremă dreapta Mi Hazank (Patria Noastră) a iniţiat o anchetă guvernamentală, au anunţat reprezentanţii acestei formaţiuni politice.



"În urma iniţiativei lansate de Mi Hazank, tinerii sub 18 ani nu pot vizita expoziţia de la Muzeul Naţional, deoarece aceasta încalcă legea privind protecţia copilului", a precizat partidul de extremă dreapta pentru agenţia naţională de presă din Ungaria (MTI). Noua reglementare a fost publicată pe site-ul muzeului în cursul zilei de sâmbătă.



Organizatorii expoziţiei şi purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Budapesta nu au dat curs deocamdată invitaţiei transmise de Reuters pentru a face declaraţii pe această temă.



La începutul acestui an, unii dintre librarii din Ungaria au fost amendaţi pentru că au vândut cărţi ce descriau homosexualitatea şi care nu erau învelite în plastic, aşa cum prevede legislaţia în vigoare.



Legea din 2021, despre care Guvernul ungar spune că are ca scop protejarea copiilor, a stârnit îngrijorări în rândul comunităţii LGBT.

Editor : Andreea Smerea