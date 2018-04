O maşină a intrat în mulţime în Germania. Poliţia anunţă trei morţi și zeci de răniţi

O maşină a intrat sâmbătă într-un grup de oameni în oraşul Münster, din vestul Germaniei, ucigând şi rănind mai multe persoane, a relatat publicaţia Spiegel Online, citată de Reuters.

ACTUALIZARE 18:25 - Poliția a anunțat 3 morți și în jur de 20 de răniți, dintre care 6 sunt în stare gravă. Potrivit autorităților, șoferul dubei s-a sinucis după atac, fiind găsit împușcat la volanul autoutilitarei.

Este alertă de securitate în Germania după ce o maşină a intrat în oamenii care stăteau la o terasă în Münster, un oraș din nordul landului Renania de Nord - Westfalia.

Sunt mai mulţi morţi anunţă presa locală. Poliţia a confirmat doar că există victime, confirmă doar numărul răniților, aproape 30.

Mai multe maşini de poliţie şi salvare intervin. Nu este clar ce s-a întâmplat.

Potrivit martorilor, o dubă a intrat în viteză în piaţă şi i-a lovit pe oamenii care erau la o terasă.

Poliția le-a cerut cetăţenilor să evite sau să părăsească centrul oraşului pentru ca salvatorii să poată acţiona mai rapid.

Nu este clar dacă incidentul este un accident sau un atac.

Incidentul aduce în memorie atacul cu camionul din decembrie 2016 din Berlin în care au fost ucise 12 persoane. Anis Amri, un tunisian cu conexiuni islamiste căruia îi fusese respinsă solicitarea de azil, a deturnat un camion la 19 decembrie 2016, a ucis şoferul şi apoi a intrat cu vehiculul într-o piaţă aglomerată, ucigând 11 oameni şi rănind câteva zeci, notează Agerpres.

Additional photos emerge from scene where driver rammed vehicle into restaurant Grosser Kiepenkerl, in Munster, Germany - leaving three dead and more than 30 injured. pic.twitter.com/OLUbYhsdNI