Italia, afectată de coronavirus. Românii îl invocă pe Dumnezeu: O fi scris să mor aici, o fi scris sa mor acasă la mine

Bilanțul victimelor coronavirusului crește în Italia: Încă o persoană a murit, totalul ajungând, astfel, la 3 decese. În plus, a crescut și numărul îmbolnăvirilor. Acum sunt înregistrate 150 de cazuri. Autoritățile din peninsulă au pus pus orașe întregi sub carantină. S-au închis școli, spitale, tribunale, restaurante și magazine. Românii din regiunile afectate sunt speriați și unii dintre ei vor să revină în țară. Până acum, nu au apărut cazuri de îmbolnăvire printre conaționalii noștri.

Ministerul de Externe de la București a anunțat că a constituit un grup de lucru, care se află în legătură permanentă cu autoritățile italiene. În acest timp, un expert chinez aduce vești îngrijorătoare: spune că perioada de incubație, în cazul infectării, ar putea dura chiar și 27 de zile.

Cinci provincii din Italia au raportat până acum cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Este vorba despre LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA, LAZIO și PIEMONT. Cea mai gravă situație este în nordul peninsulei, în provinciile Lombardia și Veneto, unde locuiesc și sute de mii de români. Mai multe orașe au fost izolate de autorități.

Sergiu Balaban, corespondent Digi24 în Italia: Situația în realitate este puțin diferită, pentru că venind încoace nu am întâlnit nici măcar un filtru de poliție, nici la intrarea, nici la ieșirea din oraș. Am reușit să intru în Cordogno foarte ușor, însă în interior sunt patrule care sunt cu ochii pe mașini, pe mine m-au luat înainte să cobor din mașină și m-au escortat până la ieșirea pe autrostradă, spunându-mi că este o ordonanță, nu e permis accesul.

Lombardia este cea mai afectată regiune. 180 de mii de români trăiesc acolo. O parte dintre ei se tem pentru siguranța lor și ar dori să revină acasă.

Reporter: Ți-e teamă de virusul acesta?

Român: Câtuși de puțin, da, pentru copiii mei.

Româncă: Credem în Dumnezeu, cum ne-o fi scris, o fi scris să mor aici, o fi scris sa mor acasă la mine.

Româncă: Cum ne ajută Dumnezeu și am putere, nu am nicio frică.

Școlile au fost închise, la fel ca restaurantele și birourile publice, iar trenurile nu mai opresc în câteva localități din regiunile afectate.

Giuseppe Conte, premierul Italiei: Am decis ca în zonele în care există focare să nu fie permisă intrarea și ieșirea decât în cazul unor permisiuni excepționale, care vor putea fi aprobate la nevoie. Au fost deja suspendate toate activitățile lucrative. Au fost suspendate manifestațiile publice, diversele evenimente, activitățile educative, didactice și activitățile școlare.

În acest moment, Italia este cel mai mare focar din Europa și pe locul patru în lume la numărul de îmbolnăviri. Autoritățile nu reușesc să-l identifice pe pacientul 0.

Silvio Brusaferro, directorul spitalului Spallanzani din Roma: Putem spune că acum în cele două zone, atât în Veneto, cât și în Lombardia este în curs o anchetă epidemiologică condusă de autoritățile sanitare locale, ajutate de specialiștii Institutului Superior al Sănătății, care au obiectivul de a reconstrui acest lanț de transmitere și evident se iau în considerare toate ipotezele. Sperăm ca în următoarele zile să găsim răspunsuri.

De teama virusului, oamenii care trăiesc în cele două regiuni cel mai grav afectate, Lombardia și Veneto, au format cozi imense in fata magazinelor pentru a-și face provizii.

Editor web: Liviu Cojan