Klaus Iohannis: Vom semna două memorandumuri de cooperare cu Portugalia în domeniul energiei şi în cel al investiţiilor şi comerţului

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, sâmbătă, că în cadrul vizitei de stat pe care o efectuează în Portugalia vor fi semnate două memorandumuri de cooperare în domeniul energiei şi în cel al investiţiilor şi comerţului.

"Într-un context complicat, marcat de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, cooperarea dintre ţările noastre în plan securitar, economic şi cultural pot spune că a fost şi rămâne exemplară. Avem însă, în continuare, un potenţial substanţial de dezvoltare a cooperării noastre economice şi sectoriale, aşa cum se reflectă şi în tendinţa ascendentă a schimburilor comerciale. Am discutat cu domnul preşedinte şi despre domenii concrete în care putem maximiza cooperarea bilaterală, precum energie, investiţii, educaţie, cultură şi digitalizare. De altfel, luni vor fi semnate două Memorandumuri de cooperare în domenii importante: energie şi cooperare economică, inclusiv investiţii", a afirmat preşedintele Iohannis, la Palatul Belem, în cadrul declaraţiilor comune susţinute cu omologul portughez, Marcelo Rebelo de Sousa.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele Iohannis a salutat şi atitudinea deschisă a autorităţilor portugheze faţă de comunitatea românească din Portugalia, afirmând că aceasta este foarte bine integrată.Şeful statului a mai arătat că România doreşte să fie tot mai activă în cadrul Comunităţii Ţărilor de Limbă Portugheză, unde este membru asociat, din anul 2021.

Totodată, șeful statului a discutat cu președintele Portugaliei și despre războiul din Ucraina. Klaus Iohannis a apreciat și a mulțumit Portugaliei pentru contribuția militară substanțială pe Flancul Estic.

"Am discutat, bineînțeles, și despre agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și am reiterat sprijinul multidimensional al României, care va continua atât timp cât va fi necesar. Am subliniat, în acest context, angajamentul României de a contribui, pe mai departe, la facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene.

Reiterez și cu această ocazie mulțumirile pentru contribuția substanțială a Portugaliei, cu trupe, la postura de descurajare și apărare pe Flancul Estic, în România, și mizez pe continuarea acestei cooperări excelente. Prezența militarilor portughezi în România reprezintă un semnal puternic al solidarității și al sprijinului Portugaliei pentru întărirea securității României.

Am discutat și despre riscurile sporite de securitate din regiunea Mării Negre, ca urmare a multiplelor atacuri rusești împotriva porturilor ucrainene de la Dunăre, care urmăresc să afecteze capacitatea Ucrainei de a exporta produsele sale agricole. Am luat măsuri sporite de apărare și, prin NATO, asigurăm protecția teritoriului și a cetățenilor noștri.

În acest context, am stabilit cu domnul Președinte să dezvoltăm și mai mult cooperarea noastră în domeniul politic și militar", a precizat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis efectuează de vineri până luni o vizită de stat în Portugalia. Luni, şeful statului urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa, cu preşedintele Adunării Republicii, Augusto Santos Silva, şi membri ai Parlamentului. De asemenea, preşedintele Klaus Iohannis va vizita Palatul municipalităţii Lisabona, unde va avea o întrevedere cu primarul Carlos Moedas.

Editor : Andreea Smerea