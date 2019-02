O tânără care s-a alăturat ISIS și a născut cere să se întoarcă în Marea Britanie

Una dintre adolescentele britanice care au fugit în 2015 din Londra pentru a se alătura ISIS cere permisiunea să se întoarcă în Regat. Shamima Begum are acum 19 ani şi se află într-o tabără de refugiaţi din nord-estul Siriei, unde tocmai a născut. Acolo au găsit-o jurnaliştii Sky News.

Tânăra le-a povestit că nu regretă pasul făcut. Face însă apel la compasiunea britanicilor.

Guvernele europene stau în cumpănă dacă să-şi primească înapoi cetăţenii jihadişti, pentru a fi judecaţi sau să-i ţină departe din motive de securitate.

Apelul tinerei vine în contextul în care ultimii luptători ai aşa-numitului Stat Islamic sunt încolţiţi în ultima lor redută de la graniţa Siriei cu Irakul. Majoritatea sunt britanici, francezi, germani şi de alte naţionalităţi europene, dar şi canadieni.

Shamima Begum: Cred că mulţi oameni ar trebui să aibă compasiune pentru mine pentru toate prin câte am trecut. Nu ştiam în ce mă bag când am plecat.

Reporter: Şeful serviciilor de informaţii din Marea Britanie spune că cei ca tine sunt potenţial foarte periculoşi. Ce i-ai răspunde?

Shamima Begum: Nu au nicio dovadă împotriva mea că am făcut ceva periculos. De când am plecat în Siria am fost casnică în toţi cei patru ani. N-am făcut nimic periculos, n-am făcut niciodată propagandă, n-am încurajat oamenii să vină în Siria.

Reporter: Ştiai ce face ISIS când ai plecat în Siria? Decapitaseră oameni, aveau loc execuţii.

Shamima Begum: Da, ştiam despre lucrurile astea şi mi se păreau ok la început, pentru că devenisem foarte religioasă înainte să plec. Din câte auzisem, din punct de vedere islamic, erau lucruri permise. Mi se păreau în regulă.

Reporter: N-ai pus la îndoială?

Shamima Begum: Nu, deloc.

