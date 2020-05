Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit noul plan de buget al Uniunii Europene, menit să alimenteze ambiţiosul plan de reconstrucţie economică de după pandemia de coronavirus, scrie POLITICO. România ar urma să primească 19,6 miliarde de euro sub formă de granturi, conform unui articol publicat de Bloomberg. Ţara noastră urmează să primească şi alţi 11,58 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Von der Leyen îşi prezintă planul Parlamentului European la Bruxelles în această după-amiază, înainte de a susţine o conferinţă de presă ceva mai târziu. „Acesta este momentul Europei. Dorința noastră de a acționa trebuie să răspundă provocărilor cu care ne confruntăm cu toții”, a spus Ursula von der Leyen.

Planul va forma baza negocierilor dintre ţările membre ale UE. Acestea nu s-au putut înţelege asupra finanţării pe care blocul european să o furnizeze pentru recuperarea economică de după pandemie şi dacă această finanţare să fie sub formă de împrumuturi sau de granturi.

Jurnaliştii de la Bloomberg spun că suma pe care ar putea să o primească România ca parte a planului de reconstrucţie economică este de 19,6 miliarde de euro în fonduri nerambursabile.

România va primi, conform propunerii Comisiei Europene, numai prin fondul de redresare economică Next Generation EU, adoptat astăzi de Comisia Europeană, un total de 31,206 miliarde de euro. 19,62 de miliarde sunt sub formă de granturi și 11,58 de miliarde sub formă de împrumuturi. România este, ca total alocat, a șasea țară din Uniunea Europeană, după Italia (172), Spania (140), Polonia (64), Franța (39) și Grecia (32). Germania va primi 28 de miliarde, iar Ungaria 15.

Italia şi Spania vor primi cele mai mari sume pentru reconstrucţie

Uniunea Europeană va aloca 750 de miliarde de euro pentru redresarea economică post-pandemie. Două treimi din această sumă vor fi distribuite sub forma unor granturi pentru cele mai afectate ţări. Potrivit proiectului, Italia ar fi cel mai mare beneficiar - ar urma să primească 81,8 miliarde de euro. Este urmată de Spania cu 77,3 miliarde, Franţa şi Grecia.

Celelalte 250 de miliarde vor fi puse la dispoziţia statelor membre sub forma de împrumuturi. Proiectul a fost formulat de CE. Înainte să fie pus în aplicare, însă, are nevoie şi de aprobarea Consiliului European.

Siegfried Mureşan: Pentru România reprezintă un avantaj major

Europarlamentarul Siegfried Mureşan, preşedintele grupului PPE din Parlamentul European, spune despre acest plan că: „primul şi cel mai important lucru este faptul că, astăzi, Comisia Europeană prezintă un instrument nou care ne permite să ajutăm toţi cetăţenii şi toate companiile afectate de criza coronavirus. Este un instrument nou, deoarece sunt fonduri suplimentare care se alocă. Nu este vorba de o realocare a unor fonduri existente de până acum, de o împachetare frumoasă a unor programe vechi. Este un program nou. Ştim că vor fi 500 de miliarde de euro, fonduri nerambursabile bani gratis. Cât exact va primi fiecare ţară, asta vom afla în cursul următoarelor zile”.

„Ştim, deocamdată, că sunt 500 de miliarde de euro fonduri nerambursabile şi 250 de miliarde de euro credite în condiţii avantajoase şi acest lucru este foarte important pentru România, pentru că vedem, în condiţiile în care deficitul creşte, trebuie să ne împrumutăm de pe pieţe. Şi e foarte important să ştim că în loc ca România să se împrumute de pe pieţele internaţionale la dobânzile care vor exista în următoarele luni, se va împrumuta Comisia Europeană în numele nostru, în condiţii foarte bune şi ne va da apoi aceste credite nouă cu aceleaşi condiţii foarte bune. Pe scurt, chiar şi partea de creditare, pentru România reprezintă un avantaj major, fiindcă creditele vor veni cu o dobândă foarte mică, adică cu o povară mult mai mică pentru contribuabilul român decât dacă ne-am împrumuta noi”, a completat Siegfried Mureşan.

