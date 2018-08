VIDEO. Viaduct prăbușit în Italia. Sunt cel puțin 20 de morți

Tragedie în apropierea orașului italian Genova. O porţiune a unui viaduct al autostrăzii A10 s-a prăbuşit marţi şi este posibil să existe autovehicule căzute în gol, au anunţat serviciile de pompieri, transmite Agerpres. Cel mai probabil, cauza prăbușirii a fost proasta întreținere a infrastructurii. Sunt cel puțin 20 de morți.

Sursa: Twitter

ACTUALIZARE 15.21. Presa internațională anunță că sunt cel puțin 20 de morți.

ACTUALIZARE 15.14. O persoană a fost scoasă în viaţă, marţi, dintre dărâmăturile viaductului şi era transportată cu un elicopter la spital, potrivit Ansa, scrie news.ro.

ACTUALIZARE 15.07. Este „o tragedie imensă”, a declarat ministrul italian al Transporturilor, Danilo Toninelli.

ACTUALIZARE 15.00. Sunt sute de pompieri și medici la fața locului.

ACTUALIZARE 14.45. Un prim bilanț indică 11 morți. Autoritățile din Italia caută supraviețuitori și se tem că numărul victimelor va fi mare, pentru că sub viaduct există case.

ACTUALIZARE 14.40. Din primele informații, se pare că podul s-a prăbușit în jurul orei prânzului, la o oră de trafic intens, în timpul unei furtuni. Pompierii spun că sunt mai multe mașini sub dărâmături și se tem de scurgerile de combustibil și de riscul de explozii. Sunt efective numeroase ale echipelor de interventie la fața locului.

Podul Morandi este construit in anii '60 și are peste 50 metri înălţime. Bucata căzuta are si ea zeci de metri.

Primele imagini difuzate de media arată viaductul într-un nor de praf, cu o porţiune de mai multe zeci de metru lipsă, într-o zonă ce pare mai degrabă industrială.



Potrivit pompierilor, podul Morandi s-a prăbuşit în jurul orei 12.00 (10.00 GMT), iar la faţa locului au fost trimise echipe de intervenţie.



Din cauza reliefului foarte accidentat din regiunea Genovei, între mare şi munte, autostrada parcurge porţiuni lungi de viaducte şi tuneluri.

Etichete:

,

,

,

,