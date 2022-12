La 32 de ani, Cristian George Mihali este unul dintre chefii români care fac magie în bucătăriile din Franța. A prins gustul meseriei într-un restaurant din Dublin, prin 2008, unde lucra ca ajutor de bucătar. "Am început munca de jos, curățam 200 de kilograme de cartofi pe zi", spune tânărul originar din Maramureș. S-a mutat apoi în Franța, iar câțiva ani mai târziu a devenit mâna dreaptă a lui Chef Sebastian Richard, pe care azi îl numește mentorul lui. De-a lungul anilor a gătit pentru vedete ca Madonna, Natalie Portman sau Jacques Chirac și se mândrește că actorul britanic Hugo Weaving, cunoscut pentru rolul din The Matrix, s-a declarat fan al sarmalelor românești.

Cristian George Mihali s-a născut pe 8 martie 1990 în Sighetu Marmației, județul Maramureș. La doar 17 ani a decis să ia calea străinătății din dorința de a-și câștiga singur banii. A aterizat în Dublin, Irlanda, unde a lucrat o vreme în construcții, pe șantier.

"Pasiunea pentru bucătărie am descoperit-o în Dublin, unde am pus pentru prima dată piciorul într-o bucătărie profesionistă: o bucătărie cu specfic gastronomic italian, cu mici tente din gastronomia irlandeză. Am început ca ajutor de bucătar, iar după aproximativ doi ani de muncă asiduă, curiozitate și sacrificii am ajuns să mă implic, cot la cot cu managerul, în organizarea restaurantului", povestește Cristian George Mihali.

S-a mutat apoi în Franța, unde a lucrat o vreme împreună cu cumnatul său, bucătar de meserie. Adevărata aventură culinară a început, însă, în anul 2015, alături de renumitul chef Sebastien Richard, decorat cu 2 stele Michelin, în faimosul lui restaurant din inima Parisului. "Sebastien Richard mi-a fost mentor și a devenit, în timp, un prieten de nădejde", spune românul.

George spune că în bucătărie se simte ca peștele în ocean.

Începuturile au fost grele, își amintește tânărul care astăzi este și ambasador în Franța al Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism din România.

"Până să obțin cetățenia franceză, mi s-au trântit de nenumărate ori ușile în nas, pentru simplul fapt că sunt român. Și, din același motiv, ideile mele nu erau acceptate! Le consider eșecuri, care m-au întărit, însă, și m-au ajutat să devin ceea ce sunt azi!"

De-a lungul anilor, și-a adăugat la CV mai multe restaurante faimoase din capitala Parisului. Printre ele se numără Le Pharamond (un restaurant monument istoric, unde a bifat cu echipa și un premiu din partea faimosului ghid "Relais et Chateaux"), dar și Pavillon Ledoyen (restaurantul cu 3 stele Michelin, care aparține celebrului Chef Yanick Alleno). Din mâncarea gătită de el au gustat, până acum, cei mai mari tenismeni ai lumii de la Roland Garros, dar și vedete de talie mondială ca Madonna, Christian Bale, Cameron Diaz sau Natalie Portman. "Când lucram la Beaucoup, un restaurant de top din Paris, actorul britanic Hugo Weaving, cunoscut pentru rolul lui Agent Smith în trilogia The Matrix, a gustat din faimoasele noastre sarmale. Le-a adorat!", spune mândru Cristian George Mihali.

După ce a testat mii de rețete, George spune că, de departe, bucătăria mediteraneană e preferata lui: "Îmi place să gătesc tot ce ține de apă, mare, ocean." Când vine vorba, însă, de o rețetă anume, pe care ar găti-o la nesfârșit, românul alege "Liévre à la Royal", rețeta pe care o adora, spune el, și Regele Louis al XIV-lea: iepure sălbatic împănat cu ficat de rață și trufe, în sos de vin roșu.

File de calcan cu cerneală de sepia, fondue de praz și șofran, lămâie caviar.

Condimentul lui preferat este piperul, în special piperul de Timut, originar din Nepal, cunoscut si sub denumirea de piper grapefruit, despre care spune că aromatizează preparatele într-un mod deosebit. "Piperul este cel mai folosit condiment din toate timpurile. Ador mirosul de piper proaspăt măcinat, însă și cel de piper ars sau toastat", spune bucătarul român.

De doi ani, Cristian George Mihali lucrează ca chef executive în restaurantul Le Ferme, un restaurant exclusivist din apropierea Parisului, deschis clienților doar 3 ore/zi, între 12:00-15:00, cu excepția evenimentelor private. "Ziua mea de lucru începe la ora 08:00 și se termină după ora 18:00. Coordonez echipele și programul lor de muncă, dar mă ocup și de aprovizionare, de meniu, de fișele tehnice, de rețetare, dar și de contabilitatea restaurantului. Mă asigur, totodată, că farfuriile care ies pe ușa bucătăriei sunt exact ceea ce trebuie, atât ca plating, cât și ca gust!"

"Bucătăria este felul în care pot să mă exprim din orice punct de vedere. Este locul în care mă simt liber, ca peștele în ocean. Iubesc bucătăria! Îmi place și pentru că pot să aplic disciplina, care este primordială!"

În cei 10 ani petrecuți printre tigăi și cratițe, George a avut parte și de întâmplări amuzante.

"Din cauza stresului și a presiunii, un ajutor de cofetar a pus sare în loc de zahăr pe un créme brulée cu foie gras, pentru a-l carameliza. Clientul nu a remarcat greșeala, ba chiar s-a declarat foarte încântat de preparat". O altă amintire haioasă, spune românul, a fost când un bucătar începător, din afara Europei, a confundat grăsimea cu... zăpada. "A văzut pentru prima oară că topeam un bloc de grăsime de rață. A spus foarte mirat: Wow! Topiți zăpadă pentru a găti cu ea?!"

Experiența, dar și dragostea de bucătărie i-au adus recent și statutul de membru în Asociația Discipolilor lui Auguste Escoffier, asociație creată în 1954 de Jean Ducroux, șef de bucătarie în Nisa și președinte al Fraternelle des Cuisiniers. Numele românului apare și pe 4 volume de cărți de bucate gătite integral la aburi.

În 2017, românul a reprezentant România la Festivalul "Le Village International de la Gastronomie" de la Paris. Un alt eveniment cu care se mândrește este Summitul ChangeNOW, care are loc anual la Grand Palais des Champs-Elysées, Paris. "Este un eveniment mondial, care are ca bază reunirea profesioniștilor din toate branșele pentru a găsi soluții pentru planeta noastră. Am servit circa 4.000 de porții de mâncare, respectând un caiet de sarcini foarte strict: de la materia primă folosită, cu ținta 0 waste, până la ambalaje reciclabile. Totul a fost foarte îndrăzneț și inovator!"

Când nu este în bucătărie, George se bucură de cei pe care îi alintă "cei 4M fantastici", adică de soția lui Mihaela și de cei 3 copii - Milena, Milan și Matei. "De Crăciun voi sărbători cu iubita mea familie, dar și cu câțiva prieteni foarte apropiați. Vom respecta tradițiile noastre, românești: împodobitul bradului, colindatul, cina festivă de Crăciun."

Pe George, ziua de 1 Decembrie îl găsește anul acesta tot în bucătărie, făcând ceea ce îi place. Spune că îi este dor de România, pe care o vizitează de câteva ori pe an. Cel mai dor îi este, însă, de oamenii locului, de simplitatea și empatia lor, calități pe care le consideră, de altfel, și carte de vizită a românilor.

"La mulți ani România! La mulți ani, române! Hai să încercăm să fim MULT mai buni unii cu ceilalți!" (Cristian George Mihali)

