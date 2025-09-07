Live TV

Premierul Viktor Orban afirmă că va fi „haos și sărăcie" dacă partidul pro-UE câştigă alegerile în Ungaria

Data publicării:
Viktor Orban
Viktor Orban. Foto: Profimedia

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică că alegerile din 2026 le-ar oferi cetăţenilor ţării sale posibilitatea de a alege între un partid pregătit să acţioneze singur şi unul care ar aduce „haos şi sărăcie” prin alinierea mai apropiată a Ungariei la Uniunea Europeană, relatează Reuters.

Aflat la putere din 2010, premierul naţionalist eurosceptic al Ungariei se confruntă cu ceea ce analiştii politici consideră că ar putea fi cele mai dificile alegeri pentru el anul viitor, în condiţiile în care economia stagnează, iar inflaţia persistentă împiedică reducerea ratei dobânzii de la nivelul cel mai ridicat de 6,5 % în UE.

Orban, care a declarat că UE riscă să se destrame în următorul deceniu, încearcă să pareze provocarea venită din partea contracandidatului său de centru-dreapta Peter Magyar prin reduceri fiscale pentru familii, bonuri de masă pentru pensionari şi program de subvenţionare a creditelor ipotecare pentru persoanele care achiziţionează prima locuinţă.

„Ungaria are doar două opţiuni din punct de vedere strategic”, a declarat Orban susţinătorilor partidului său de dreapta, Fidesz. „O opţiune este să ne alăturăm politicii de la Bruxelles. În opinia mea, acest lucru ar fi catastrofal, cu consecinţe care ne-ar împinge în haos şi sărăcie”, a afirmat el.

Orban a avut dispute în repetate rânduri cu UE pe tema drepturilor migranţilor, ale comunităţii LGBT, a libertăţii justiţiei şi a mediului academic, precum şi a sprijinului pentru Ucraina de la invazia Rusiei în februarie 2022.

Magyar, un fost membru al guvernului al cărui partid Tisza devansează Fidesz-ul lui Orban în majoritatea sondajelor, a declarat duminică dimineaţa că Ungaria se confruntă cu multiple crize simultane, printre care costul vieţii, încrederea publică şi standardele democratice.

Magyar a declarat că dacă va fi ales va relansa economia Ungariei prin deblocarea a miliarde de euro din fondurile UE suspendate din cauza reformelor lui Orban în domeniul statului de drept, prin eradicarea corupţiei şi introducerea unui impozit pe marile averi, reducând în acelaşi timp impozitele pentru veniturile mici.

„Ţara noastră va fi din nou un membru activ şi credibil al Uniunii Europene şi al NATO, nu un obstacol, ci un aliat valoros şi constructiv”, a mai declarat Magyar, citat de Reuters.

